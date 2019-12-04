США испытают боевые лазеры на способность перехватывать крылатые ракеты

Пентагон намерен провести масштабные испытания боевых лазеров, в ходе которых оружие будет проверяться на способность сбивать крылатые ракеты.

Об этом заявил Томас Карр, помощник директора управления американского министерства обороны по разработке оружия направленной передачи энергии. По его словам, такие испытания будут проводиться в интересах ВВС, ВМС и Армии США, сообщает N+1.

Разработка различных боевых лазеров ведется для американских военных на протяжении последних нескольких лет. Оружие создается для выполнения самых разнообразных задач: от уничтожения самодельных взрывных устройств и защиты военных баз от минометных мин и беспилотников до поражения надводных кораблей и ведения боя в воздухе.

Основным преимуществом лазерного оружия американские военные считают "неограниченный" боезапас — излучающая установка может вести огонь до тех пор, пока не перестанет получать энергию от источника питания.

По словам Карра, в настоящее время Пентагон ведет переговоры с тремя разработчиками боевых лазеров о создании демонстрационных образцов мощного лазерного оружия и проведении их испытаний. Военные рассчитывают в 2022 году провести испытания установок мощностью 300 киловатт, а в 2024-м — мощностью 500 киловатт.

Затем, если испытания этих установок пройдут успешно и не будет выявлено каких-либо технических или физических ограничений, военные закажут разработку боевой лазерной установки мощностью 1 мегаватт.

Ранее стало известно, что американская компания Lockheed Martin занялась разработкой нового боевого лазера мощностью 250-300 киловатт. Его можно будет использовать в составе систем противовоздушной обороны. Новая разработка может быть использована для модернизации боевых лазеров мощностью 100 киловатт, создание которых Армия США заказала в мае текущего года.

Основу перспективной лазерной установки составит волоконный лазер с технологией спектрального совмещения. В таком оружии установлены несколько лазерных излучателей, лучи от которых передаются по оптическому волокну в устройство совмещения. В итоге получается, что несколько маломощных излучателей позволяют получить на выходе луч высокой мощности.