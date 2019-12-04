Боевые корабли Северного флота отправились в поход в Атлантику

Отряд боевых кораблей Северного флота отправился в дальний поход в Атлантический океан. В составе отряда - большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большой десантный корабль "Кондопога".

Как сообщает начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, военных моряков напутствовал командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что "Вице-адмирал Кулаков" и "Кондопога" в новом учебном году открывают целую серию дальних походов.

В течение нынешнего года экипажи кораблей успешно решали задачи арктического похода, действовали на трассе Северного морского пути, у архипелагов Новая Земля, Северная Земля и Земля Франца-Иосифа, а также в районе полуострова Таймыр.

Во время дальнего похода в Атлантику военные моряки проведут несколько учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем. Кроме того, с борта "Вице-адмирала Кулакова" будут планово взлетать корабельные вертолеты Ка-27.

Светлана Цыганкова