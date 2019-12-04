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Независимое военное обозрение

Игорь Конашенков рассказал о "титанических усилиях" журналистов NYT в публикации фейка

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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал информационный вброс американской газеты New York Times о якобы бомбардировке ВКС России в августе "лагеря беженцев" в Сирии.

"Как и полтора месяца назад, нелепые обвинения авторов фейка построены на видеоролике неизвестного происхождения с мелькающими на фоне капитальных зданий (!) "лагеря беженцев" мошенниками из "Белых касок"; кадрах синего неба, в котором должен был находиться российский самолет и обрывках русских фраз, якобы принадлежащих летчикам ВКС России.

В материале подчеркивается, что журналисты NYT приложили титанические усилия на "расшифровку" в течение многих месяцев переговоров российских летчиков в Сирии.

К разочарованию заказчиков данного фейка, вынуждены повторно напомнить, что передача координат целей летчикам российских бомбардировщиков или доклады о выполнении ими задач не осуществляется голосом в открытом радиоэфире.

С учетом данного факта, все остальные притянутые редакцией псевдодоказательства – примитивны, беспредметны, и по-русски называются: "пальцем в небо". А на что в действительности потратили долгие месяцы и редакционные деньги журналисты NYT, остаётся гадать.

Следует также особо подчеркнуть, что, по "совпадению" в минувшую среду 27 ноября, за несколько дней до опубликования материала, ранее прославившаяся фейками британская "Сирийская обсерватория по правам человека" неожиданно сообщила, что как раз в октябре подписала соглашение с американской газетой NYT о совместном проведении "расследований" военных преступлений в Сирии.

Поэтому если в связи с прошлым, октябрьским, фейком NYT мы выражали сожаление, что серьёзное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и их приспешников в "Белых касках", то в данном случае оно неуместно, - всё произошло по обоюдному согласию".

Материал предоставлен ДИМК Минобороны РФ

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