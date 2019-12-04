Единственный в России черный самолет назвали в честь Романа Филипова

Воронежская авиакомпания дала уникальному для России воздушному судну имя земляка - Героя России Романа Филипова. Военный летчик погиб в Сирии. Теперь в честь него назван единственный в стране гражданский самолет черного цвета.

Напомним, зарегистрированная в международном аэропорту Воронежа компания приобрела канадский Challenger 850 для выполнения чартерных бизнес-перевозок. Судно рассчитано на 14 пассажиров и может без дозаправки преодолеть до шести тысяч километров. Самолет был покрашен в черный, и новый владелец решил не менять цвет.

Теперь под кабиной пилота крупно выведено имя Романа Филипова и нарисована звезда Героя России, которую он получил посмертно.

Заместитель командира эскадрильи 187 гвардейского штурмового авиационного полка, гвардии майор Филипов выполнял боевое задание в провинции Идлиб 3 февраля 2018 года. Его штурмовик Су-25СМ был сбит террористами. 33-летний пилот катапультировался, но попал в окружение и был тяжело ранен. Пока были силы, отстреливался из пистолета. Потом подорвал себя гранатой со словами "Это вам за пацанов!".

"30 ноября 2019 года, после регистрации воздушного судна в Росавиации и внесения в авиационный реестр, Challenger 850 отправился в свой первый полет из Воронежа в Москву под российским флагом. Решение о присвоении самолету имени Романа Филипова было принято… с согласия родственников героя", - сообщили в пресс-службе воронежского аэропорта имени Петра Первого.

Инициаторы идеи пояснили, что намерены разместить в салоне брошюры с биографией и описанием подвига Филипова, поскольку о человеке, с честью выполнившем свой воинский долг, должны знать не только на его родине: "Мы будем рассказывать о героическом поступке Романа везде, где будет приземляться наш черный лайнер, то есть по всему миру. Многие в нашей авиакомпании - бывшие офицеры, поэтому решение было принято единогласно".

Ранее в Воронеже именем Филипова назвали школу № 85, где он учился. Рядом установлен бюст Героя. Молодые художники нарисовали в центре города граффити с портретом Романа и его последними словами. В честь погибшего пилота назвали улицу в Борисоглебске, где он проходил летную практику, штурмовик Су-25СМ в Приморье, где он служил десять лет, и гражданский самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Ямал".

Татьяна Ткачева (Воронеж)