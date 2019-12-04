Радиолокационная защита границ России укрепляется

Сплошное радиолокационное поле создается вдоль рубежей РФ

Министерство обороны РФ сообщило о создании радиолокационного поля вдоль границ РФ, позволяющее отследить пуски крылатых ракет, подъем в воздух боевой авиации и других аэродинамических целей. Военное ведомство заявило: "В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении".

Сверхдальнюю разведку воздушного пространства будут осуществлять радиолокационные станции загоризонтного обнаружения типа "Контейнер", способные определять намерения противника до того, как будет предпринята атака или провокация с пересечением границы, информирует российское Минобороны. Новейшая РЛС способна отслеживать перемещение воздушных целей, включая "невидимки", созданные по стелс-технологиям, на расстоянии свыше 2 тыс. км от территории РФ и обнаруживать массовый взлет авиации и крылатых ракет, определяя траекторные параметры отдельных целей, в том числе самолетов тактической и стратегической авиации и гиперзвуковых летательных аппаратов. Дальность обнаружения достигается за счет того, что новая РЛС ловит отраженный от ионосферы радиосигнал, сообщает ТАСС.

Первая РЛС ЗГС "Контейнер" заступила 1 декабря на боевое дежурство в воинской части Воздушно-космических сил около населенного пункта Ковылкино в Республике Мордовия, и она закроет всю европейскую часть РФ и страны Ближнего Востока.

Командующий первой армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин заявил, что разведка станцией будет вестись непрерывно, и эффективность предупреждения о начале воздушной атаки значительно повысится. Планируется создание еще нескольких образцов, которые позволят создать сплошное радиолокационное поле, аналогично СПРН, которая при помощи комплекса специальных технических средств обнаруживает запуск баллистических ракет, вычисляет их траекторию и передает в командный центр информацию, на основе которой фиксируется факт нападения на государство с применением ракетного оружия. В существующую систему предупреждения о ракетном нападении входят радиолокационные станции "Воронеж".

Эксперты подчеркнули, что действующая СПРН проходит практически по периметру российских границ. Структура работает в едином контуре и в нее входят "Воронежи" с дециметровым, сантиметровым, метровым диапазоном, "Контейнеры", а также радиолокационные станции местного расположения и система контроля космического пространства, включая оптические приборы слежения за космосом.

Ирина Дронина