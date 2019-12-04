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ЦАМТО

Индия провела испытания недавно приобретенных ПТРК "Спайк-LR"

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 3 декабря. Сухопутные войска Индии в пехотном училище в н.п.Моу (шт.Мадхья-Прадеш) успешно провели испытания двух недавно приобретенных противотанковых ракет "Спайк-LR" (Spike LR).

Как сообщает The Economic Times, испытаниях проводились в присутствии командования Сухопутных войск, включая начальника штаба (командующего) СВ генерала Бипина Равата.

Проведенные испытания стали первым случаем самостоятельного применения комплекса прошедшими необходимый курс обучения индийскими военнослужащими. Для оценки всех параметров стрельбы были выбраны сложные сценарии, включая пуск ракеты, оборудованной оптоэлектронной CCD/ИК головкой наведения и оптоволоконной двусторонней линией связи, по цели в сторону солнца и пуск по "неразогретой мишени", используя только разницу температур окружающей среды. Как заявлено, обе ракеты успешно поразили назначенные цели.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2019 года стало известно, что командование Сухопутных войск Индии продолжило процедуру закупки 12 пусковых установок и 210 противотанковых ракет "Спайк" у израильской компании Rafael, несмотря на то, что в ноябре 2017 года Министерство обороны страны отказалось от подписания крупного контракта на их поставку.

Командование СВ приобрело ПТРК "Спайк" в категории "экстренные закупки" благодаря делегированным в ноябре 2018 года командованиям видов ВС полномочиям направлять до 5 млрд. рупий (71,8 млн. долл.) для удовлетворения острых потребностей. Закупки, производимые в этой категории, не требуют одобрении возглавляемого министром обороны Совета по оборонным закупкам министерства. Необходимость срочного приобретения ПТРК обосновывалась намерениями укрепить оборону на границе с Пакистаном.

По сообщениям СМИ, стоимость закупки составила 2,8 млрд. рупий. Заказанные противотанковые комплексы были доставлены в Индию в конце сентября – начале октября 2019 года.

По оценкам индийских аналитиков, на текущий момент потребность СВ Индии в противотанковых комплексах составляет почти 70 тыс. ПТУР и 850 пусковых установок.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Пакистан
Продукция
Spike NLOS
Компании
Rafael
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