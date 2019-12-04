Мир после холодной войны: Украина зажата между Россией и США, МБР до сих пор не ликвидированы (Майнити, Япония)

Дональд Трамп, придя к власти, прекратил финансирование работ по утилизации ядерного топлива на Украине в рамках "Программы Нанна — Лугара", которая стала символом примирения США и бывших советских стран после окончания холодной войны. Если работы не возобновятся, то это может привести к катастрофе, пишет автор.

В декабре 1989 года США и СССР объявили об окончании холодной войны. Через два года СССР прекратил свое существование. США и Россия сотрудничали для того, чтобы ликвидировать советское и украинское ядерное оружие. Однако затем началось американо-российское противостояние. До сих пор сохранились места, напоминающие о том времени. Я посетил одно из них - завод по разборке ракет, расположенный в Павлограде на востоке Украины.

В хранилище этого завода, где поддерживается температура плюс 17 градусов, находится часть ракеты длиной 7,6 метра и диаметром 2,4 метра. Это - третья ступень трехступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РТ-23, созданной в СССР.

В середине 1990-х годов Украина начала разбирать МБР, на которые устанавливаются ядерные боеголовки. На Павлоградский химический завод было доставлено 54 ракеты РТ-23. До сих пор не утилизировано твердое ракетное топливо 38 ракет, содержащееся в третьей ступени. На другом объекте завода работы по утилизации были приостановлены. Это - вынужденная мера, поскольку правительство Украины проинформировало, что в этом месяце оно прекратит финансирование.

Завод следит за ракетным топливом 24 часа в сутки. "Несмотря на отсутствие бюджета, мы не можем не делать этого", - не скрывает проблем ответственный за утилизацию топлива Владимир Львов.

После того, как Украина стала независимой, там осталось более 2200 ядерных боеголовок и 186 ракет. США опасались распространения ядерного оружия, а Россия не хотела, чтобы оно было у бывших советских республик.

Под давлением США и России в 1994 году Украина решила ликвидировать ядерное оружие. Ядерные боеголовки были отправлены в Россию и уничтожены там. Доставленные на Павлоградский и другие заводы ракеты были разобраны, а топливо перерабатывалось в экологически безвредный материал.

США пообещали обеспечить финансирование соответствующих работ. В 1992 году они начали оказывать помощь Украине и России. Проект получил название "Программа Нанна - Лугара" в честь разработавших его двух сенаторов. Благодаря этому в год выделялось 300 - 500 миллионов долларов. Программа стала символом примирения США и бывших советских стран.

Тем не менее "медовый месяц" США и России длился не долго. Вашингтон стремился расширить влияние на Украине. Когда в 2004 году он поддержал "оранжевую революцию", это вызвало жесткий протест со стороны России. Весной 2014 года она силой аннексировала Крым, и ростки американо-российского сотрудничества были полностью растоптаны.

США изменили отношение и к Украине. По словам директора Павлоградского химического завода Леонида Шимана, по мере разборки ядерного оружия США пришли к выводу, что угрозы для них больше нет.

В 2003 году администрация Буша прекратила финансирование утилизации ракетного топлива. В 2014 году администрация Обамы, провозгласившая "перезагрузку" американо-российских отношений, возобновила его, однако в конце 2018 года, когда к власти пришел Дональд Трамп, финансирование было вновь прекращено.

Не утилизированного ракетного топлива осталось примерно 1800 тонн. После того, как оно было произведено, прошло более 30 лет, и велика вероятность того, что работы не возобновятся. Также существует опасность загрязнения окружающей почвы. "Сложилась крайне опасная ситуация", - бьет в набат директор Шиман.

Хитоси Омаэ (Hitoshi Omae)