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Турецкий военный многоцелевой вертолет начнет испытательные полеты в 2020 году

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Вертолёт Т-70 Black Hawk
Вертолёт Т-70 Black Hawk.
Источник изображения: defenseworld.net

Компания Turkish Aerospace Industries (TAI) представила первый, собранный в Турции, многоцелевой вертолет T-70 Black Hawk "Чёрный ястреб", разработанный в рамках программы Utility Helicopter Program (TUHP). В 2016 году (TAI) подписала соглашение с американской компанией Sikorsky Aircraft на 3,5 млрд долларов. В рамках этой сделки планируется изготовить 109 вертолетов Black Hawk модификации Т-70, которые в течение 10 лет будут переданы ВВС, генеральному командованию жандармерии, войскам специальных операций, а также главному управлению лесного хозяйства Турции.

Джейсон Ламберт, руководитель программы Sikorsky TUHP, ранее сообщил англоязычному журналу Defense Turkey, что Sikorsky и TAI будут продолжать сотрудничество. Ламберт подчеркнул, что, хотя первоначальное количество экспортируемых вертолетов составляет 109 единиц, это число может возрасти до 300. TAI ведет программу в качестве генерального подрядчика с субподрядчиками: Sikorsky Aircraft, Aselsan, Turkish Engine Industries (TEI) и Alp Aviation. TAI отвечает за окончательную сборку, настройку и летные испытания для каждого вертолета Т-70.

Кроме того, TAI также будет производить фюзеляж вертолета, опоры и лопасти ротора. Sikorsky является основным субподрядчиком, отвечающим за предоставление технической поддержки и поставку компонентов вертолетов, позволяющих TAI создавать T-70 на базе вертолета S-70i Black Hawk компании Sikorsky Aircraft. TEI отвечает за двигатели, сконструированный по лицензии General Electric (GE). Т-70 будет оснащен двигателями GE Aviation T700 которые Tusas Engine Industries планирует производить в Турции. Первый турецкий двигатель T700-TEI-701D был доставлен в TAI в мае этого года. Aselsan разрабатывает и интегрирует авионику и совместно с Sikorsky Aircraft создает улучшенную цифровую кабину, известную как интегрированная модульная система авионики. Эта улучшенная цифровая кабина предоставит турецким пилотам мощные интеллектуальные дисплеи, функциональность которых ускорит ввод команд, а эргономичные улучшения интерфейса сократят рабочую нагрузку. Alp Aviation отвечает за производство и сборку ходовой части и трансмиссии.


Лина Маякова

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Страны
Великобритания
США
Турция
Продукция
UH-60
Компании
Aselsan
General Electric
Sikorsky Aircraft
TAI
Проекты
2020-й год
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