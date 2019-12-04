Лавров заявляет о важности ВТС Москвы и Баку

Баку. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал военно-техническое сотрудничество важной сферой стратегического партнёрства России и Азербайджана, несмотря на призыв премьера Армении Никола Пашиняна к странам ОДКБ не продавать оружие Азербайджану.

"Я могу только подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество - это одна из сфер, важных сфер нашего стратегического партнёрства с Азербайджаном", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым, комментируя слова премьера Армении о том, что странам ОДКБ для предотвращения возможной эскалации карабахского конфликта следует отказать Азербайджану в приобретении оружия.