Войти
Интерфакс-АВН

Лавров заявляет о важности ВТС Москвы и Баку

746
0
0
Танк Т-72Б3 команды армии Азербайджана на дистанции соревнований "Танкового биатлона"
Танк Т-72Б3 команды армии Азербайджана на дистанции соревнований "Танкового биатлона".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Баку. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал военно-техническое сотрудничество важной сферой стратегического партнёрства России и Азербайджана, несмотря на призыв премьера Армении Никола Пашиняна к странам ОДКБ не продавать оружие Азербайджану.

"Я могу только подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество - это одна из сфер, важных сфер нашего стратегического партнёрства с Азербайджаном", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым, комментируя слова премьера Армении о том, что странам ОДКБ для предотвращения возможной эскалации карабахского конфликта следует отказать Азербайджану в приобретении оружия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Компании
ОДКБ
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
13.12.2018
На границах НАТО ходит хмуро: Москва поговорила с альянсом
11.05.2017
Министр обороны Армении: Нагорный Карабах - это пусть и непризнанная, но страна, а не конфликт
28.09.2016
В Баку начинает свою работу 2-я Международная выставка оборонной промышленности ADEX-2016
06.05.2016
Амбиции государств-членов приведут ОДКБ к краху
05.10.2011
«Безопасность — это намного больше, чем просто отсутствие угроз»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.12 16:49
  • 5
Боевые лазеры для уничтожения крылатых ракет испытают в США
  • 04.12 16:49
  • 12
Сплошное поле: новейшая система "Контейнер" защитит Россию
  • 04.12 15:47
  • 1
Появилось новое направление отечественного вертолетостроения
  • 04.12 15:39
  • 1
Заклинатели "Боингов"
  • 04.12 15:28
  • 1
Трамп захотел от стран НАТО выделения на оборону четырёх процентов от ВВП
  • 04.12 15:24
  • 1
В Сирии подорвали броневик военной полиции РФ
  • 04.12 15:20
  • 31
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 04.12 15:15
  • 1
Глава МИД Украины - членам НАТО: мы защищаем восточный фланг альянса
  • 04.12 15:08
  • 26
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 04.12 15:05
  • 1
"Делаем, что хотим": Трамп не отдаст нефть Дамаску
  • 04.12 14:34
  • 3
США не слушаются кураторов
  • 04.12 14:11
  • 3
Aktuálně (Чехия): Эммануэль Макрон — русский агент?
  • 04.12 11:40
  • 3
В Феодосии спущен на воду малый ракетный корабль "Вихрь" проекта 22800
  • 04.12 11:01
  • 10
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 04.12 10:06
  • 62
Магистраль из советского прошлого