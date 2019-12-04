Отряд кораблей Балтфлота проведет караван из Красного моря в Аравийское

Сторожевик "Ярослав Мудрый", танкер "Ельня" и морской буксир "Виктор Конецкий" будут сопровождать гражданские суда, защищая их от возможных нападений.

В соответствии с планом международной деятельности Министерства обороны "Ярослав Мудрый", "Виктор Конецкий" и "Ельня" 1 октября покинули Балтийск, взяв курс на Индийский океан. Одна из задач похода – сопровождение караванов в районах, где активно действуют пираты.

В настоящее время получен приказ провести три гражданских судна из Красного моря в Аравийское. На каждом из них будет находиться группа антитеррора морской пехоты БФ. Когда суда прибудут в назначенную точку в Аравийском море, наши моряки сформируют караван, следующий в обратном направлении.

Ранее отряд кораблей пополнил запасы воды и топлива, провел профилактические работы и антитеррористические учения, рассказали "Военно-промышленному курьеру" в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. После проводки каравана их путь лежит в порт Мармагао (Индия). Там балтийцы примут участие в российско-индийских учениях "ИНДРА-2019", которые пройдут с 10 по 19 декабря в акватории Индийского океана.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)