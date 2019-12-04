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Военно-промышленный курьер

Начались испытания беспилотного "Камаза"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Начались тестовые заезды беспилотного автомобиля "Камаз-4308".

Грузовик работает в пределах промышленной площадки Камаза", осваивает перевозку кабин с прессово-рамного завода на автомобильный. Проект получил название "Одиссей", сообщает РИА Новости.

В компании подчеркнули, что машины-роботы подходят для любых производств, где нужны челночные перевозки по заданным маршрутам.

Как отметил гендиректор "Ростеха" и председатель совета директоров "Камаза" Сергей Чемезов, погрешность навигации у машины не превышает трех-пяти сантиметров.

"Это может стать первым шагом к роботизации промышленной техники, в том числе работающей в экстремальных условиях — например, на шахтах, в карьерах и на крайнем Севере", — добавил он.

На тестовой машине четыре типа сенсоров: видеокамеры, радары, лидары и сонары. Беспилотный грузовик также оснащен промышленным Wi-Fi, 4G и специальным УКВ-диапазоном на случай, если заглушены другие каналы связи, то есть экстренным каналом. Все данные поступают в компьютер для анализа параметров движения.

Гендиректор "Камаза" Сергей Коготин отметил, что выход беспилотника на дороги общего пользования требует изменения в сознании людей и в законодательстве.

"Робот будет совершать гораздо меньше ошибок, меньше будет аварий. Но остается моральный аспект — кто будет виноват в случае ДТП? В случае, если водителя нет, виноват автопроизводитель. Не все готовы принять такую ответственность. Разработка нормативной базы для использования беспилотников во всем мире потребует времени, и это точно не произойдет в 2020-2021 годах", — добавил Коготин.

При этом он подчеркнул, что "на закрытых территориях люди могут принять на себя ответственность по эксплуатации беспилотного транспорта".

Грузовики-роботы испытают также на угольном карьере в Кузбассе. Впоследствии компания собирается создать карьерный самосвал-беспилотник для перевозки угля и грунта.

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КАМАЗ
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
ИТ
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