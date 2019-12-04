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Российская газета

Использование загоризонтного "Контейнера" в Арктике оценили в США

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Источник изображения: Минобороны РФ

Американские эксперты проанализировали возможность применения российской радиолокационной станции загоризонтного обнаружения "Контейнер" в арктическом регионе. После появления первого "Контейнера" в Мордовии планы использования очередного такого комплекса на севере России уже озвучены в СМИ.

Как сообщает The Drive, комплекс 29Б6 "Контейнер" является мощной системой, которая состоит из отдельных высокочастотных передатчиков и приемников.

"Система обеспечивает фиксированное покрытие в одном конкретном направлении по дуге 180 градусов. По имеющимся сведениям, она может обнаруживать и отслеживать объекты на расстоянии от 1240 до 1864 миль (от 1995 до 3000 км - прим. "РГ") в зависимости от размера и типа цели, а также от погоды и других атмосферных условий", - отмечается в публикации.

The Drive пишет, что подобные типы радиолокационных станций полезны для отслеживания движения целей на больших расстояниях, но не дают точной информации для наведения ракет "земля-воздух" или противоракетных перехватчиков. Зато они обеспечивают раннее предупреждение о потенциальных угрозах как часть интегрированной сети противовоздушной обороны. А благодаря большому диапазону действия "Контейнер" может располагаться на значительном расстоянии от границ, что делает его менее уязвимыми для атак противника.

"Установка на севере России системы 29Б6, направленной в сторону Арктики, имеет смысл и потенциально обеспечивает широкую возможность мониторинга воздушных и ракетных угроз в регионе, важность которого увеличивается. Радиус действия "Контейнера" позволит расположить его не за Полярным кругом, где строительство и поддержание работоспособности подобных объектов обходятся слишком дорого, а в более благоприятных условиях", - отмечает автор материала.

При этом "Контейнер" будет связан с российской комплексной сетью противовоздушной обороны. "Он обеспечит важное дополнительное радиолокационное покрытие на большие расстояния в Арктике", - резюмирует The Drive.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе мордовского населенyого пункта Ковылкино на боевое дежурство уже заступила первая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения "Контейнер". Принцип действия этого комплекса заключается в использовании излучения электромагнитной энергии в ионосферу. Сигнал локатора отражается от ионосферы и дает возможность увидеть то, что происходит за горизонтом. С помощью "Контейнера" в Мордовии будет отслеживаться ситуация на западном и южном стратегических направлениях.


Руслан Мельников

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
29Б6 Контейнер
Проекты
Арктика
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