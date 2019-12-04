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Российская газета

Эхо военной катастрофы США: Вьетнам показал трофейную бронетехнику

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Источник изображения: rg.ru

Во Вьетнаме по-прежнему остаются внушительные запасы трофейного американского оружия. Об этом свидетельствуют размещенные в Twitter фотографии, сделанные на одной из специальных баз хранения.

На них запечатлены основные боевые танки М-48 Patton III с 90-мм пушками. По обнародованным данным, всего было захвачено более двух с половиной сотен таких машин. В составе Вьетнамской народной армии они в небольшом количестве принимали участие в операциях против формирований полпотовцев на территории Камбоджи.

Любопытно, что можно увидеть и достаточно редкие в настоящее время 40-мм двуствольные зенитные самоходные установки M42 Duster, созданные на базе легкого танка M41Walker Bulldog, которые активно использовались южновьетнамской армией для обстрела наземных целей.

175-мм самоходная артиллерийская установка M107 долгое время считалась одной из самых дальнобойных гаубиц в арсеналах сухопутных войск США. Она могла поражать объекты противника на дистанции в 32 700 м. Всего войска сайгонского режима получили более 170 таких САУ, к моменту своего поражения у них осталось около восьми десятков машин.

Гусеничные бронетранспортеры М113 в различных модификациях во Вьетнамской народной армии находятся не только на хранении, их можно встретить и в обычных подразделениях. По некоторым данным, продолжается эксплуатация примерно 200 таких средств доставки пехоты, которые также служат базой для создания новых образцов техники, в том числе самоходок, вооруженных различными артсистемами.


Алексей Моисеев

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Страны
Вьетнам
Камбоджа
США
Продукция
M113 БТР
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