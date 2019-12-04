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Российская газета

В Пентагоне заявили об утрате технического превосходства над Россией

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Источник изображения: Staff Sgt. Brien Vorhees, US Army / wikimedia.org

Статья заместителя министра обороны США по исследованиям и разработкам Майкла Дугласа Гриффина "Вызов нашего времени" опубликована в американском издании Defense News. В ней высокопоставленный чиновник заявил, что Соединенные Штаты уже не обладают неоспоримым военно-техническим превосходством.

Гриффин напоминает, что через несколько лет после падения Берлинской стены философ и политолог Френсис Фукуяма заявил о наступлении "конца истории", связанного с окончанием конфликта глобальных держав. По сей день в американских учебниках истории говорится о том, что США выиграли холодную войну.

"Победа - это отлично, за исключением той части, где проигравшие отступают, переосмысливают, переучиваются и пробуют снова, в то время как победитель думает, что гонка выиграна раз и навсегда - именно поэтому Соединенные Штаты теперь оказываются позади в определенных аспектах соперничества великих держав", - отметил заместитель министра обороны США.

Возрождение России и подъем Китая автор статьи называет угрозой западному миропорядку. В свое время именно инвестиции в оборонные технологии стали ключом к победе в холодной войне, считает он. За счет них Соединенные Штаты не только получили полноценную ядерную триаду, но и смогли создать высокоточное оружие, систему глобального позиционирования, стелс-технологии и многое другое.

Изначально все эти разработки находились вне досягаемости для всех остальных стран, но теперь многие из них стали доступны на коммерческой основе. Современные прорывные технологии, такие как искусственный интеллект и машинное обучение, 5G и микроэлектроника, развиваются за счет коммерции, а не за счет оборонных заказов.

"В некоторых областях, где нет коммерческих инициатив, таких как гиперзвук, мы просто отстаем. И в космической сфере, являвшейся одной из основ военного превосходства США, мы сталкиваемся с вызовами со стороны России и Китая, полных решимости оспорить наше превосходство. Короче говоря, Соединенные Штаты больше не обладают неоспоримым техническим превосходством, позволяющим доминировать в будущем конфликте", - пишет замглавы Пентагона по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин.

По его словам, в американском военном ведомстве знают, как исправить ситуацию. Предлагается нарастить инвестиции в обновление ядерной триады, микроэлектронику, кибербезопасность, биотехнологии, сети пятого поколения, гиперзвук, космос, ИИ, противоракетную оборону и т. д. Однако, резюмирует Дуглас, для этого необходимо отказаться от покупки и содержания ряда устаревших систем и вооружений, чтобы освободить средства для новых инвестиций.


Илья Максимов

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