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Российская газета

Космический перехват: как испытывали советские истребители спутников

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Источник изображения: РКК "Энергия"

3 декабря 1971 года с космодрома Байконур был запущен маневренный спутник-перехватчик "Космос-462". Высота на низкой околоземной орбите варьировалась от 225 до 1778 километров. Время полета до спутника "Космос-459", выступившего в качестве цели, составило 105 минут.

В результате подрыва космической мишени образовалось 27 крупных обломков, которые постепенно сошли с орбиты и сгорели в атмосфере планеты. Наблюдавшая за испытаниями государственная комиссия, как пишет историк Антон Первушин, одобрила результаты и рекомендовала после проведения ряда доработок, касавшихся в основном приборов наведения на цель, принять систему на вооружение. Так в СССР впервые в мире была разработана система противокосмической обороны, и несколько "истребителей спутников" были помещены в шахтные пусковые установки в районе космодрома Байконур.

Напомним, что разработка советской программы ПКО началась в 1962 году. После совместного полета кораблей "Восток-3" и "Восток-4" состоялось заседание научно-технической комиссии Генштаба ВС, на котором были заслушаны доклады космонавтов Андрияна Николаева и Павла Поповича о военных возможностях пилотируемых космических кораблей. Вывод был таков: "Корабли "Восток" можно приспособить к разведке, а для перехвата и удара необходимо срочно создавать новые, более совершенные космические корабли". Поэтому для уничтожения иностранных военных космических аппаратов решили строить спутники-камикадзе.

Перехватчик массой около 2,4 тонны оснащался системой ориентации, мощной двигательной установкой с большим запасом топлива, позволяющим маневрировать в космосе. Спереди стояла антенная радиолокационная головка самонаведения, за ней цилиндрический приборный отсек с системами, обеспечивающими связь и обмен данными с наземным комплексом. Для уничтожения цели служили две боевых части осколочно-кумулятивного действия. Складные боевые части раскрывались только после выхода на орбиту.

19 октября 1968 года на орбиту вышел аппарат "Космос-248", который был уничтожен перехватчиками "Космос-249" и "Космос-252". Испытания продолжились в 1971 году и были признаны успешными. Однако в планы военных вмешалась высокая политика. В мае 1972 года началось советско-американское сближение и программа спутников-перехватчиков оказалась заморожена. Испытания проводились лишь для проверки системы ПКО.

Последние испытания спутников-перехватчиков состоялись в ходе учений "Щит-82", прозванных на Западе "семичасовой ядерной войной". 18 июня 1982 года "Космос-1379" перехватил мишень, имитирующую навигационный спутник США.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
США
Проекты
Байконур
Военные учения
Ядерный щит
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