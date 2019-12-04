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WarSpot

"Пивной баттл" танковых заводов

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Источник изображения: warspot.ru

Харьковский бронетанковый завод снял "видеоответ" Львовскому бронетанковому заводу. Вчера, 2 декабря, портал defence-ua.com сообщил о том, что ХБЗ опубликовал видео, в котором показал точность работы стабилизатора 125-мм орудия танка Т-80БВ.

Демонстрация работы стабилизатора орудия Т-80БВ

В подписи к видео указывается, что это "ответ львовянам", которые ранее продемонстрировали работу системы стабилизации танкового орудия на Т-64 образца 2017 года. Тогда ЛБЗ снял видео в продолжение "пивного челенджа", запущенного бундесвером.

Демонстрация работы стабилизатора орудия Т-64 образца 2017 года

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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-80
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