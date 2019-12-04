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Оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М" включили в единую сеть управления. Подключенные к "военному интернету" комплексы смогут получать готовые боевые задания в режиме реального времени.

ОТРК "Искандер-М" получили новую защищенную систему управления, позволяющую получать целеуказания в режиме реального времени как от непосредственных командиров, так и от Центра национальной обороны. Новая система позволила в разы ускорить подготовку к пуску ракет, особенно по нескольким целям. Ранее данные о цели поступали на специальную дивизионную машину, где проводился расчет полета ракеты, затем задание передавалось по радио или проводной связи на конкретную пусковую установку и открывался огонь.

В настоящее время из данной цепочки убрали дивизионную технику, составляющую задание, так как вся необходимая информация будет поступать непосредственно из штабов или с передовой по закрытым сетям передачи данных (ЗСПД), передают "Известия".

Испытания новой системы управления ОТРК "Искандер-М" прошли осенью 2019 года на базе одной из бригад Западного военного округа. Во время учений передача исходной информации для расчета полетного задания проводилась с использованием новой аппаратуры закрытого сегмента распространения данных. Использование новой системы позволило значительно сократить время от получения развединформации до нанесения удара по выявленным целям.

Напомним, что Минобороны закончило перевооружение ракетных бригад с ракетных комплексов "Точка-У" на ОТРК "Искандер-М". Последней бригадный комплект ОТРК получила 448-я ракетная бригада Западного военного округа.