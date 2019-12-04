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ТАСС

Роскосмос ускорит работы на втором стартовом столе Восточного

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Стартовый комплекс космодрома "Восточный"
Стартовый комплекс космодрома "Восточный".
Источник изображения: © Роскосомс

Первый запуск ракеты-носителя запланирован на август 2023 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Работы на втором стартовом столе для ракет "Ангара" космодрома Восточный (Амурская область) будут ускорены, несмотря на зимние холода, сообщил ТАСС представитель Роскосмоса.

"Сегодня над площадкой стартового стола подняли тепловой контур-шатер, это обеспечит ускорение бетонных работ в зимние холода", - сказали в госкорпорации.

Он добавил, что 15 декабря на космодроме заселят дополнительный строительный городок на 2100 специалистов.

"Работа на космодроме идет в строгом соответствии с утвержденным графиком", - добавил представитель Роскосмоса.

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующую инфраструктуру. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. Как сообщалось ранее, первый запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован на август 2023 года. Треть всего наземного оборудования для обеспечения запуска этой ракеты доставят на Восточный до конца года.

Первый старт на космодроме был возведен под ракеты серии "Союз", с него проводятся запуски.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
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