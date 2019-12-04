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Интерфакс-АВН

ОДК поставила для газопровода "Сила Сибири" 18 газотурбинных установок

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Газопровод "Сила Сибири"
Газопровод "Сила Сибири".
Источник изображения: iz.ru

Москва. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Газотурбинные установки (ГТУ) Объединенной двигателестроительной корпорации обеспечили прокачку газа по газопроводу "Сила Сибири", сообщает пресс-служба ОДК.

"В настоящий момент для объектов газопровода "Сила Сибири" поставлено 18 ГТУ разной мощности", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте корпорации.

По информации пресс-службы, газотурбинные установки и созданные на их основе ГПА (газоперекачивающие агрегаты) обеспечивают создание необходимого давления на кусте газодобывающих скважин, а также на компрессорных станциях линейной части газопровода, необходимого для прокачки "голубого топлива" по газопроводу.

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Страны
Россия
Компании
ОДК УК
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