ОДК поставила для газопровода "Сила Сибири" 18 газотурбинных установок

Москва. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Газотурбинные установки (ГТУ) Объединенной двигателестроительной корпорации обеспечили прокачку газа по газопроводу "Сила Сибири", сообщает пресс-служба ОДК.

"В настоящий момент для объектов газопровода "Сила Сибири" поставлено 18 ГТУ разной мощности", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте корпорации.

По информации пресс-службы, газотурбинные установки и созданные на их основе ГПА (газоперекачивающие агрегаты) обеспечивают создание необходимого давления на кусте газодобывающих скважин, а также на компрессорных станциях линейной части газопровода, необходимого для прокачки "голубого топлива" по газопроводу.