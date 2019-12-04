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Интерфакс-АВН

Российским военным переданы еще два бомбардировщика Су-34

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Су-34
Су-34.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/Минобороны РФ

Новосибирск. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ получило очередные два бомбардировщика Су-34, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Два бомбардировщика Су-34, изготовленных на Новосибирском авиазаводе, переданы заказчику", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самолеты уже отправились к месту постоянной дислокации.

Ранее сообщалось, что в 2019 году военным передано шесть таких самолетов. Планировалось, что в этом году Новосибирский авиазавод (филиал "Сухого", входит в ОАК) завершит поставки Су-34 по текущему контракту, который завод выполняет с опережением графика.

В ноябре источник "Интерфакса" сообщал, что Минобороны РФ и компания "Сухой" до конца года заключат новый контракт на поставку бомбардировщиков Су-34.

Серийное производство Су-34 началось в апреле 2005 года. В 2008 году был подписан пятилетний контракт на поставку ВКС России 32 самолетов Су-34. В 2012 году Минобороны РФ подписало еще один контракт на закупку 92 машин этого типа. Ранее сообщалось, что всего Минобороны РФ планирует закупить порядка 200 фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе сирийской кампании.

Разработанный в компании "Сухой" бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Также самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.

На Су-34 используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Сухой ПАО
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