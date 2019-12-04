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Названы сроки закладки российских "Мистралей"

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Источник изображения: Фото: Stephane De Sakutin / Reuters

Строительство российских вертолетоносцев, являющихся аналогами французских "Мистралей", начнется в Керчи в 2020 году. Универсальные десантные корабли (УДК) будут переданы ВМФ в 2025-2026 годах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Суда смогут нести до 16 вертолетов. Вертолетоносцы не будут являться экспедиционными кораблями, о строительстве которых неоднократно заявлялось, а являются отдельным проектом. Также известно, что корабли будут обладать водоизмещением до 15 тысяч тонн, а также получат большую доковую камеру для десантных катеров.

В августе 2018 года сообщалось, что в России не будут строить вертолетоносцы для своего военно-морского флота. Однако, по словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в составе ВМФ России должны находиться корабли, способные нести вертолеты.

В 2011 году Россия заключила с Францией контракт стоимостью 1,2 миллиарда евро на строительство двух вертолетоносцев типа "Мистраль" — "Владивостока" и "Севастополя". В 2015-м договор был расторгнут из-за ситуации на Украине.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
2020-й год
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