Войти
ЦАМТО

Завершаются государственные испытания новых образцов вооружения для Сухопутных войск

791
1
0
Боевой модуль "Бережок" на БМП-2 на сборочном участке АО "Щегловский вал" (Тула)
Боевой модуль "Бережок" на БМП-2 на сборочном участке АО "Щегловский вал" (Тула).
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

ЦАМТО, 3 декабря. В ближайшее время планируется завершить госиспытания современных модернизированных образцов бронетанкового вооружения и приступить к серийным поставкам нового танка Т-90М и модернизированной БМП с боевым отделением "Бережок".

Отличительной особенностью нового боевого отделения "Бережок" является наличие в его составе противотанкового ракетного комплекса "Корнет" с боекомплектом из восьми ракет, из которых четыре сразу готовы к пуску, а в дополнение к 30-мм автоматической пушке установлен автоматический гранатомет.

Кроме того, продолжаются испытания хорошо известных перспективных образцов: танка "Армата", боевой машины пехоты "Курганец-25", бронетранспортера "Бумеранг", которые по своим тактико-техническим характеристикам с учетом заложенного в них модернизационного потенциала, безусловно, превосходят лучшие иностранные образцы.

Уже сейчас заключены госконтракты на поставку опытно-промышленной партии перспективных образцов для проведения их опытной войсковой эксплуатации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
БМП-2М
Бумеранг
Корнет
Курганец-25
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
20.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки
19.12.2017
В 2017 году должны быть серийно модернизированы первые десять танков Т-80БВ
19.10.2016
Тульские новинки на параде и на передовой
05.05.2015
Минобороны РФ впервые опубликовало фото новейших образцов техники
30.09.2013
«Тракторные заводы» выкатились на RAE-2013
1 комментарий
№1
04.12.2019 05:11
Только начали испытания Арматы, сколько они продлятся неизвесно , потом еще надо наладить и запустить  производство . В общем и целом , такие машины появятся в Российской армии минимум через 5 лет
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.12 17:02
  • 13
Сплошное поле: новейшая система "Контейнер" защитит Россию
  • 04.12 16:49
  • 5
Боевые лазеры для уничтожения крылатых ракет испытают в США
  • 04.12 15:47
  • 1
Появилось новое направление отечественного вертолетостроения
  • 04.12 15:39
  • 1
Заклинатели "Боингов"
  • 04.12 15:28
  • 1
Трамп захотел от стран НАТО выделения на оборону четырёх процентов от ВВП
  • 04.12 15:24
  • 1
В Сирии подорвали броневик военной полиции РФ
  • 04.12 15:20
  • 31
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 04.12 15:15
  • 1
Глава МИД Украины - членам НАТО: мы защищаем восточный фланг альянса
  • 04.12 15:08
  • 26
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 04.12 15:05
  • 1
"Делаем, что хотим": Трамп не отдаст нефть Дамаску
  • 04.12 14:34
  • 3
США не слушаются кураторов
  • 04.12 14:11
  • 3
Aktuálně (Чехия): Эммануэль Макрон — русский агент?
  • 04.12 11:40
  • 3
В Феодосии спущен на воду малый ракетный корабль "Вихрь" проекта 22800
  • 04.12 11:01
  • 10
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 04.12 10:06
  • 62
Магистраль из советского прошлого