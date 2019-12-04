Завершаются государственные испытания новых образцов вооружения для Сухопутных войск

ЦАМТО, 3 декабря. В ближайшее время планируется завершить госиспытания современных модернизированных образцов бронетанкового вооружения и приступить к серийным поставкам нового танка Т-90М и модернизированной БМП с боевым отделением "Бережок".

Отличительной особенностью нового боевого отделения "Бережок" является наличие в его составе противотанкового ракетного комплекса "Корнет" с боекомплектом из восьми ракет, из которых четыре сразу готовы к пуску, а в дополнение к 30-мм автоматической пушке установлен автоматический гранатомет.

Кроме того, продолжаются испытания хорошо известных перспективных образцов: танка "Армата", боевой машины пехоты "Курганец-25", бронетранспортера "Бумеранг", которые по своим тактико-техническим характеристикам с учетом заложенного в них модернизационного потенциала, безусловно, превосходят лучшие иностранные образцы.

Уже сейчас заключены госконтракты на поставку опытно-промышленной партии перспективных образцов для проведения их опытной войсковой эксплуатации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.