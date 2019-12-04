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ЦАМТО

Два российских аналога французских "Мистралей" заложат в Керчи в 2020 году

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ЦАМТО, 3 декабря. Два универсальных корабля-дока, являющихся аналогами вертолетоносцев типа "Мистраль", заложат в Керчи в 2020 году, их передадут ВМФ России в 2025 и 2026 годах, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ОПК.

"Пока принято решение ограничиться двумя кораблями, в дальнейшем серия может быть продолжена", – добавил собеседник агентства.

Ранее информированный источник сообщил "РИА Новости", что новые универсальные корабли-доки смогут нести 12-16 вертолетов. При этом собеседник агентства пояснил, что этот вертолетоносец – не экспедиционный корабль, о планах создания которого неоднократно заявлял президент ОСК Алексей Рахманов, а другой самостоятельный проект.

Как напоминает агентство, контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 млрд. долл. изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.

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Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
DCNS
ОСК
РОЭ
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2020-й год
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