Минобороны Индии одобрило закупку вооружений на сумму 3 млрд. долларов

ЦАМТО, 3 декабря. Совет по оборонным закупкам МО Индии (DAC), возглавляемый министром обороны Раджнатом Сингхом, одобрил приобретение для ВС страны систем вооружения общей стоимостью более 228 млрд. рупий (3,18 млрд. долл.).

Как говорится в сообщении Минобороны Индии, Совет, в частности, одобрил проектирование, разработку и производство в рамках инициативы "Делай в Индии" тепловизионных прицелов для штурмовых винтовок. Эти прицелы будут произведены индийской частной компанией. Они позволят с высокой точностью поражать цели на большой дальности в темноте и сложных метеоусловиях.

Продолжая реализацию национальной программы оснащения ВВС самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), Совет повторно одобрил закупку дополнительных самолетов данного типа.

Предложение о закупке двух дополнительных самолетов ДРЛОиУ для ВВС Индии было одобрено в 2015 году. В рамках программы стоимостью 51,13 млрд. рупий Организация оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) планирует установить на двух самолетах A330 компании Airbus национальную РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием.

Боевые системы и другие компоненты будут спроектированы, разработаны и интегрированы на платформу специалистами DRDO. Как отмечается, эти самолеты обеспечат управление авиацией и раннее предупреждение, что должно позволить ВВС Индии доминировать в воздушном пространстве.

Поставка новых платформ увеличит радиус наблюдения вдоль границ и значительно расширит возможности ВВС и ПВО.

Также была одобрена закупка двухдвигательных тяжелых вертолетов для Береговой охраны Индии. Они обеспечат выполнение задач по предотвращению террористических атак на море и проведению поисково-спасательных операций. Пока не известно, будут ли вертолеты произведены в стране, импортированы или поставлены в рамках комбинации этих форматов.

Кроме того, Совет одобрил закупку для ВМС Индии неназванного количества дополнительных самолетов базовой патрульной P-8I "Нептун" для ведения дальней разведки на море. Эти самолеты значительно усилят возможности ВМС по ведению разведки на море, борьбе с подводными лодками и надводными кораблями противника.

По данным высокопоставленных источников Jane's, из-за "серьезного дефицита финансовых ресурсов" Совет одобрил приобретение всего шести P-8I на сумму около 1,8 млрд. долл. вместо 10 ед., запланированных ранее. Новые P-8I дополнят 12 аналогичных платформ, которые были приобретены с 2009 по 2016 гг. Последние самолеты в рамках этого заказа должны быть поставлены к 2021 году.

Как отмечает Jane's, одобрение проектов Советом по оборонным закупкам Министерства обороны, известное как "Одобрение потребности" (AoN), является лишь первым из 10 шагов процедуры приобретения ВиВТ для Вооруженных сил Индии. Таким образом, пройдет несколько лет, прежде чем контракты на поставку любого из вышеуказанных образцов будут подписаны, и еще больше времени, прежде чем начнется их поставка.