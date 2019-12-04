ВВС ОАЭ получат управляемые авиабомбы "Седжиль"

Истребители ВВС ОАЭ - вблизи два Dassault Mirage 2000-9 (бортовые номера "758" и "759"), за ними два Lockheed Martin F-16E Вlock 60 Desert Falcon (бортовые номера "3034" и "3041"). Далее стоят два истребителя F-16C ВВС США. Манама (Бахрейн), 14.11.2018.

ЦАМТО, 3 декабря. Компания Barij Dynamics (ОАЭ) совместно с южноафриканской Denel Dynamics завершила разработку комплекта наведения для УАБ "Орка"/"Седжиль" (Orca/Sejeel) и заключила контракт на поставку 4000 боеприпасов данного типа для ВВС ОАЭ.

Как сообщает Defenceweb.co.za со ссылкой на ежегодный отчет Denel за 2018/2019 гг., испытания боеприпаса "Орка" ("Седжиль") были завершены в конце мая 2018 года. Завершение разработки позволило заключить контракт на поставку ВВС ОАЭ совместно с компанией-партнером из ОАЭ (Barij Dynamics) 4000 боеприпасов. На текущий момент выполнена подготовка к производству "Орка".

Barij Dynamics ранее носила обозначение Tawazun Dynamics. Компания на 51% принадлежит Barij/Emirates Defense Industry Company и на 49% Denel. Первым продуктом компании стал комплект наведения для управляемых авиабомб "Аль-Тарик" ("Умбани"), заказанный ОАЭ в 2011 году.

Разработка комплекта наведения для управляемой бомбы "Седжиль" (P3) началась в рамках контракта, заключенного с ОАЭ в 2015 году. Разработка осуществлялась в ЮАР, а производство будет налажено в Объединенных Арабских Эмиратах.

Комплект предназначен для оснащения свободнопадающих бомб Мk.81 (120 кг) и Мk.82 (250 кг). В состав комплекта входит комбинированная инерциальная/GPS система наведения и/или полуактивная лазерная ГСН. Атака стационарных и движущихся целей может осуществляться по заданной траектории. Дальность поражения составляет более 25 км с КВО менее 3 м для версии с лазерной ГСН и менее 10 м для версии с инерциальным/GPS наведением.