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Деловая газета "Взгляд"

Эрдоган заявил о неизбежности обновления НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo, Francois Mori

Президент Турции Тайип Эрдоган перед вылетом на саммит Североатлантического альянса заявил, что обновление НАТО неизбежно.

Эрдоган заявил на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в Лондон, где с 3 по 4 декабря будет проходить очередной саммит Североатлантического альянса, что "обновление НАТО неизбежно", передает ТАСС.

"Турция ожидает, что союзники будут искать пути расширения сотрудничества, а не искать альтернативы. Турция также ожидает, что они проявят солидарность в вопросе борьбы (Анкары) с терроризмом", – отметил президент.

Кроме того, Анкара не станет поддерживать план НАТО по защите стран Балтии и Польши, если союзники по блоку не признают террористическими те организации, которые представляют угрозу для национальной безопасности Турции.

Эрдоган заявил также, что отношения Анкары и Москвы не являются альтернативой отношениям с другими союзниками, хотя "Россия является одним из главных партнеров Турции". Это, по словам турецкого лидера, взаимодополняющие отношения.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО. Комментируя это, Эрдоган заявил, что Турция является очень важной страной для НАТО, и посоветовал "уважаемому Макрону" сначала "проверить собственный мозг".

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему лидеры блока НАТО перешли на язык оскорблений и стали часто говорить о проблемах мозга.


Наталья Ануфриева

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Персоны
Эрдоган Реджеп
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