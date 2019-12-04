МРК "Ингушетия" успешно выполнил артиллерийские стрельбы в Черном море

Экипаж малого ракетного корабля (МРК) "Ингушетия" успешно провел испытания бортовых артиллерийских комплексов, сообщил во вторник Черноморский флот (ЧФ).

"Артиллерийские стрельбы проведены в рамках государственных испытаний корабля перед его включением в боевой состав Черноморского флота", - цитирует сообщение Интерфакс-АВН.

"Прием корабля в состав Черноморского флота планируется в конце декабря 2019 года", - информирует штаб ЧФ.

По его данным, на выходе в Черное море "экипаж корабля совместно со сдаточной командой завода изготовителя выполнил стрельбу из артиллерийских установок в штатном режиме, а также на максимальных углах поворота и подъёма по имитаторам морской, береговой и воздушной целям".

"Помимо этого, в ходе стрельб в реальных условиях применения корабельной артиллерии была выполнена настройка и согласование аппаратуры внутрикорабельных систем управления кораблем и корабельным вооружением", - сказано в сообщении.

Также экипаж "Ингушетии" совместно с летчиками самолета Су-30СМ из состава морской авиации ЧФ "провели проверку системы противовоздушной обороны корабля", информирует ЧФ.

"Ингушетия" - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

МРК "Ингушетия" построен для ЧФ. Это восьмой корабль модернизированной серии "Буян-М".

"Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта "Буян-М" - охрана и защита экономической зоны государства", - говорится в сообщении.