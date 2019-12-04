Два российских "Мистраля" заложат в Керчи в 2020 году

Два универсальных корабля-дока, являющихся аналогами вертолетоносцев типа "Мистраль", заложат в Керчи в 2020 году, их передадут ВМФ России в 2025 и 2026 годах.

"Пока принято решение ограничиться двумя кораблями, в дальнейшем серия может быть продолжена", - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее сообщалось, что новые универсальные корабли-доки смогут нести 12-16 вертолетов.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Франция должна была передать первый корабль в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения антироссийских санкций действие контракта было приостановлено.