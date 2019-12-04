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Два российских "Мистраля" заложат в Керчи в 2020 году

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Источник изображения: vpk-news.ru

Два универсальных корабля-дока, являющихся аналогами вертолетоносцев типа "Мистраль", заложат в Керчи в 2020 году, их передадут ВМФ России в 2025 и 2026 годах.

"Пока принято решение ограничиться двумя кораблями, в дальнейшем серия может быть продолжена", - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее сообщалось, что новые универсальные корабли-доки смогут нести 12-16 вертолетов.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Франция должна была передать первый корабль в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения антироссийских санкций действие контракта было приостановлено.

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Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
DCNS
РОЭ
Проекты
2020-й год
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