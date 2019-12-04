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"Авраам Линкольн" вышел на патрулирование в Персидский залив

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем "Авраам Линкольн" в понедельник после завершения пребывания на базе 5-го оперативного флота в Бахрейне, вышла на патрулирование в Персидский залив, следует из данных международной системы мониторинга передвижения судов AIS.

В состав группы помимо авианосца входят ракетный крейсер Leyte Gulf ("Лейте Галф"), а также ракетные эсминцы Bainbridge ("Бейнбридж"), Nitze ("Нитце") и Mason ("Мэйсон"). На борту авианосца находится около 70 самолетов и вертолетов, в том числе 48 многоцелевых истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Hornet, сообщает Интерфакс-АВН.

Как сообщалось ранее, на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Ираном, 19 ноября авианосная ударная группа "Авраама Линкольна", пройдя Ормузский пролив, впервые вошла в акваторию Персидского залива. До этого в течение шести месяцев, начиная с мая, авианосец курсировал в соседнем Оманском заливе и Аравийском море.

Последним крупным американским кораблем, заходившим на базу 5-го оперативного флота США Халифа бин Салман в Бахрейне, был универсальный десантный корабль Boxer ("Боксер") с отрядом морской пехоты на борту. Именно Boxer в июле сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему на расстояние 900 метров, во время вхождения корабля в Персидский залив.

Отношения между Ираном и США особенно обострились в июне, когда Иран сбил американский беспилотник, который, как утверждали в Тегеране, находился над иранскими территориальными водами.

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Бахрейн
Иран
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