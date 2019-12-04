Минобороны ограничится закладкой двух универсальных десантных кораблей

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Россия ограничится закладкой двух универсальных кораблей-доков, аналогичных французским "Мистралям", в дальнейшем серия может быть продолжена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, два универсальных корабля-дока типа французских "Мистралей" будут заложены в 2020 году в Керчи с планируемой передачей в состав Военно-морского флота РФ в 2025 и 2026 годах. На этом серию решено ограничить, хотя не исключается, что в дальнейшем будет принято решении о продолжении строительства кораблей-доков.

Пока принято решение ограничиться двумя кораблями, в дальнейшем серия может быть продолжена

- приводит РИА Новости слова собеседника.

Ранее сообщалось, что Минобороны окончательно определилось с характеристиками закладываемых УДК. Корабли данного проекта смогут нести более 20 тяжелых вертолетов, они получат доковую камеру для десантных катеров и будут способны перевозить до двух усиленных батальонов морской пехоты общей численностью около 900 человек. При этом водоизмещение УДК будет больше, чем ранее планировалось - 25 тысяч тонн, а не 15.

По данным ТАСС два УДК будут заложены на ССЗ "Залив" в мае 2020 года. Головной корабль должен будет войти в состав ВМФ РФ до 2027 года, первый серийный - до 2030 года. Изначально водоизмещение кораблей не должно было превышать 15 тысяч тонн, а количество вертолетов на борту - не более десяти.