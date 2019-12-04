Стали известны сроки закладки в Керчи аналога "Мистралей"

Два универсальных корабля-дока, являющихся аналогами вертолетоносцев типа "Мистраль", заложат в Керчи в 2020 году, их передадут ВМФ России в 2025 и 2026 годах, сообщил источник в ОПК.

"Пока принято решение ограничиться двумя кораблями, в дальнейшем серия может быть продолжена", – сообщил источник РИА "Новости".

Напомним, в мае 2017 года замминистра обороны Юрий Борисов на выставке HeliRussia-2017 заявил, что в госпрограмме вооружения на 2018-2025 годы заложено строительство аналогичных "Мистралям" вертолетоносцев, их производство планируется в 2022 году.

Дмитрий Зубарев