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Деловая газета "Взгляд"

Стали известны сроки закладки в Керчи аналога "Мистралей"

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Источник изображения: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Два универсальных корабля-дока, являющихся аналогами вертолетоносцев типа "Мистраль", заложат в Керчи в 2020 году, их передадут ВМФ России в 2025 и 2026 годах, сообщил источник в ОПК.

"Пока принято решение ограничиться двумя кораблями, в дальнейшем серия может быть продолжена", – сообщил источник РИА "Новости".

Напомним, в мае 2017 года замминистра обороны Юрий Борисов на выставке HeliRussia-2017 заявил, что в госпрограмме вооружения на 2018-2025 годы заложено строительство аналогичных "Мистралям" вертолетоносцев, их производство планируется в 2022 году.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Мистраль (Mistral)
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
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