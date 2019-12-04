Появилось новое направление отечественного вертолетостроения

Пока вертолет VRT-500 существует в виде макетов, но создатели уверены - у него большое будущее.

Легкий многоцелевой вертолет VRT-500 может стать беспилотным. На его базе создадут воздушное такси, а к самой машине на мировом рынке уже проявлен большой интерес.

Как сообщил ТАСС глава "Вертолетов России" Андрей Богинский, рассматриваются два направления развития одного из самых перспективных, по версии менеджеров вертолетной индустрии, проектов - VRT-500. По словам Богинского, во-первых, это возможность сделать его беспилотным, а во-вторых, на земле применять принцип электродвижения с использованием гибридной установки с аккумуляторной батареей.

Как считает глава "Вертолетов России", появление мощных аккумуляторов дополнительно к газотурбинному двигателю позволит сделать однодвигательную машину более безопасной.

"В случае отказа двигателя батареи хватит на 15 минут полета, за это время можно подобрать площадку и осуществить безопасное приземление", - пояснил Богинский.

Мы привыкли, что в нашей стране есть два основных типа вертолетов - Ми и Ка. Название VRT-500 - плод деятельности холдинга "Вертолеты России", в рамках которого в добавление к фирмам "Миля" и "Камова" появилась структура, названная "ВР-Технологии". Там-то и трудятся сейчас над созданием машины, которой предрекают большое будущее. VRT-500 - легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1600 кг.

Презентация полноразмерного макета этого вертолета состоялась в мае 2018 года на международной выставке HeliRussia. Интересно, что тогда правая сторона фюзеляжа модели была выкрашена в черный цвет и представляла как бы грузопассажирскую версию вертолета, а левая сторона красного цвета демонстрировала внешний вид медико-эвакуационной конфигурации.

За минувшие полтора года дальше неоднократных макетных и модельных демонстраций VRT-500 дело не продвинулось, но активная раскрутка перспективной машины идет очень активно.

В частности, на прошедшем авиасалоне МАКС-2019 подписано соглашение о создании городской системы летающих такси на основе VRT-500. К работам над вертолетом привлечены итальянская и французская компании. А малайзийская Ludev Aviation даже намеревается приобрести пять VRT-500. Также, по словам Богинского, планируется продвигать вертолет на рынках арабских стран с помощью эмиратского холдинга Tawazun, который планирует купить весомый пакет акций "ВР-Технологий".

Сергей Птичкин