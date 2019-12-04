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Российская газета

В Сирии подорвали броневик военной полиции РФ

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Источник изображения: Михаил Алаеддин / РИА Новости

Командование группировки наших войск в Сирии разбирается с неприятным инцидентом в провинции Алеппо. 2 декабря во время рекогносцировки маршрута совместного российско-турецкого патрулирования на пути следования бронеавтомобиля военной полиции РФ сработало самодельное взрывное устройство. По данным Минобороны России, в результате трое военнослужащих получили ранения. Была повреждена и техника, на которой они ехали.

Полицейские отделались легкими травмами и ушибами, их жизни ничего не угрожает. А ведь последствия террористического или диверсионного акта могли быть куда тяжелее. Спасла военных хорошо защищенная специальная техника.

Бронеавтомобиль "Тайфун" выдержит взрыв под колесами устройства, эквивалентного 8 кг тротила

В Минобороны не сказали, на каком типе машины передвигались наши полицейские в момент ее подрыва в полутора километрах западнее населенного пункта Коран. Однако известно, что для патрулирования 10-километровой зоны, примыкающей к сирийско-турецкой границе, они используют бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун". Обе машины достаточно безопасны при обстреле из стрелкового оружия и наезде на небольшие взрывные устройства.

К примеру, "Тайфун" снабжен комбинированной броневой защитой из керамики, стальных листов и бронестекла. Ему не страшны пули калибра 7,62 мм. По некоторым сведениям, автомобиль выдержит взрыв под колесами устройства, эквивалентного 8 кг тротила. Бронированный, высокопроходимый и хорошо вооруженный "Тигр" тоже как нельзя лучше подходит для езды по сирийской пересеченке. К тому же он хорошо приспособлен для защиты личного состава от пуль, мин и осколков. Корпус машины сваривают из термически обработанных броневых листов толщиной от 5 до 7 миллиметров, что дает в лобовой проекции 5-й класс баллистической защиты, а на корме и по бортам - третий класс. Внутри броневика установлена специальная система связи, а на его крыше - поворотная турель для пулеметов "Корд", "Печенег", автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя" или АГС-30. К тому же автомобиль могут оснастить 30-мм нарезной автоматической пушкой 2А72.

Эта техника уже не первый раз спасает наших военных полицейских от нападений. Теперь им предстоит выяснить, кто установил "адскую машинку" на их новом маршруте, и по возможности наказать виновных.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
2А72
АГС-17
АГС-30
Корд
Печенег
Система поражения "Ратник"
Тигр
Тигр БА
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
Проекты
Тайфун
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1 комментарий
№1
04.12.2019 15:24
Почему то у нас не пишут о сражениях на Юго-Востоке за Аджаз и т.п..
https://hippy-end.livejournal.com/3110629.html
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