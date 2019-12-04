Войти
ТАСС

Японский зонд "Хаябуса-2" начал основной этап возвращения к Земле

603
0
0
Японский зонд "Хаябуса-2"
Японский зонд "Хаябуса-2".
Источник изображения: © ISAS/JAXA via AP

Он должен доставить взятые на астероиде Рюгу образцы пород

ТОКИО, 3 декабря. /ТАСС/. Японский исследовательский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") включил во вторник ионный двигатель и начал основной этап возвращения к Земле после завершения миссии у астероида Рюгу. Об этом на своем сайте сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований.

13 ноября "Хаябуса-2" начал отдаляться от астероида на вспомогательном двигателе и до 3 декабря тестировал маршевый ионный двигатель. Теперь ему предстоит совершить оборот вокруг Солнца и пройти путь до Земли длиной около 800 млн км.

Миссия "Хаябуса-2" на Рюгу продолжалась примерно полтора года, и теперь японский зонд должен доставить на Землю взятые на астероиде образцы пород. Как ожидается, обратный путь займет около года и "Хаябуса-2" приблизится к Земле ориентировочно в декабре 2020 года. После этого он сбросит капсулу с образцами и, как полагают в японском агентстве, может быть использован для исследования еще какого-либо космического тела.

За время нахождения в районе астероида с июня 2018 года японский зонд совершил две успешные посадки на его поверхность с целью забора грунта. Во время одной из них аппарат произвел взрыв и создал искусственный кратер, чтобы получить образцы из глубины космического тела. По мнению ученых, эти операции были осуществлены по плану и находящиеся в специальной капсуле фрагменты астероида представляют огромный научный интерес.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
JAXA
Проекты
2020-й год
Похожие новости
14.11.2019
Японский зонд "Хаябуса-2" покинул астероид Рюгу
06.08.2019
Yomiuri: Япония в 2020 году создаст первое космическое подразделение Сил самообороны
04.06.2019
Японский космический зонд ведет подготовку к новой посадке на астероид
05.04.2019
Зонд "Хаябуса-2" начал снижение перед созданием кратера на астероиде Рюгу
29.01.2019
Один из кратеров на астероиде Рюгу назвали в честь Колобка
19.05.2016
Япония планирует запустить зонд на Луну в 2019 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.12 17:02
  • 13
Сплошное поле: новейшая система "Контейнер" защитит Россию
  • 04.12 16:49
  • 5
Боевые лазеры для уничтожения крылатых ракет испытают в США
  • 04.12 15:47
  • 1
Появилось новое направление отечественного вертолетостроения
  • 04.12 15:39
  • 1
Заклинатели "Боингов"
  • 04.12 15:28
  • 1
Трамп захотел от стран НАТО выделения на оборону четырёх процентов от ВВП
  • 04.12 15:24
  • 1
В Сирии подорвали броневик военной полиции РФ
  • 04.12 15:20
  • 31
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 04.12 15:15
  • 1
Глава МИД Украины - членам НАТО: мы защищаем восточный фланг альянса
  • 04.12 15:08
  • 26
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 04.12 15:05
  • 1
"Делаем, что хотим": Трамп не отдаст нефть Дамаску
  • 04.12 14:34
  • 3
США не слушаются кураторов
  • 04.12 14:11
  • 3
Aktuálně (Чехия): Эммануэль Макрон — русский агент?
  • 04.12 11:40
  • 3
В Феодосии спущен на воду малый ракетный корабль "Вихрь" проекта 22800
  • 04.12 11:01
  • 10
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 04.12 10:06
  • 62
Магистраль из советского прошлого