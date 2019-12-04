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ТАСС

Спутник NASA обнаружил на Луне обломки индийского спускаемого аппарата "Викрам"

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Луна
Луна.
Источник изображения: Владимир Сергеев / РИА Новости

В NASA также представили фотографию с места удара "Викрама" о поверхность Луны

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 декабря. /ТАСС/. Лунная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) обнаружила на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата "Викрам", который разбился при посадке в сентябре. Об этом сообщается на сайте NASA.

"Спускаемый аппарат миссии "Чандраян-2" "Викрам" был найден нашей миссией... Lunar Reconnaissance Orbiter. Смотрите первый фотоплан с места жесткой посадки", - сообщает управление.


NASA представила фотографию с места удара "Викрама" о поверхность Луны, на снимке указаны различными цветами обломки аппарата и следы падения обломков.

"Викрам", входивший в состав индийской автоматической лунной экспедиции "Чандраян-2", должен был мягко сесть на спутник Земли 7 сентября, но на высоте около 2 км над Луной аппарат потерял контакт с центром управления полетом, после чего ударился о лунную поверхность.

Индийская организация космических исследований (ИСРО) вскоре заявила, что обнаружила место жесткой посадки, но не знает, в каком состоянии аппарат. После этого несколько попыток получить изображения "Викрама" и выяснить его состояние оказались неудачными - зона посадки находилась в тени. Теперь ясно, что аппарат в результате удара о поверхность распался.

Посадочный модуль "Викрам" в составе "Чандраян-2" должен был доставить на Луну небольшой луноход "Прагьян", которому предстояло исследовать район Южного полюса спутника Земли. Орбитальный зонд "Чандраян-2" тем временем продолжает работу на орбите Луны.

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