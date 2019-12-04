Индия и Япония договорились совместно реагировать на "китайскую угрозу" в регионе

Источник изображения: Минобороны Китая

Индия и Япония решили углубить своё военное и военно-техническое партнёрство. Заявлено, что в 2020 году в Японии пройдут совместные авиационные учения. Такие договорённости достигнуты в формате обсуждения вопроса министрами обороны и иностранных дел двух государств.

Из сообщения индийских СМИ:

Министры выразили желание развивать сотрудничество в области наращивания потенциала и в области морской безопасности, повышения осведомленности о морских областях, в том числе посредством сотрудничества с другими странами, для обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанского региона на фоне растущих китайских амбиций.

Власти Индии согласились разместить у себя постоянное представительство Японии – информационный центр Индо-Тихоокеанского региона.

Отмечено, что это представительство позволит совместно реагировать на "угрозы для двух стран". Основной угрозой, как уже было отмечено, в Нью-Дели и Токио считают Китай. При этом Индия и Япония заявляют, что Китай действует в регионе "всё более агрессивно".

Из материала индийского издания The Economic Times:

Министры обменялись мнениями о последних событиях в Южно-Китайском море на фоне агрессивных действий Пекина в этом году в территориальных водах Вьетнама. Обе стороны вновь подтвердили важность свободы судоходства и полётов, беспрепятственной законной торговли и мирного разрешения споров при полном уважении правовых и дипломатических процессов в соответствии с общепризнанными принципами международного права.

В Китае на такого рода заявления пока не отреагировали.

Напомним, что Индия и Китай являются членами группы БРИКС.