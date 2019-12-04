Войти
Военное обозрение

Индия и Япония договорились совместно реагировать на "китайскую угрозу" в регионе

416
0
0

Источник изображения: Минобороны Китая

Индия и Япония решили углубить своё военное и военно-техническое партнёрство. Заявлено, что в 2020 году в Японии пройдут совместные авиационные учения. Такие договорённости достигнуты в формате обсуждения вопроса министрами обороны и иностранных дел двух государств.

Из сообщения индийских СМИ:

Министры выразили желание развивать сотрудничество в области наращивания потенциала и в области морской безопасности, повышения осведомленности о морских областях, в том числе посредством сотрудничества с другими странами, для обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанского региона на фоне растущих китайских амбиций.

Власти Индии согласились разместить у себя постоянное представительство Японии – информационный центр Индо-Тихоокеанского региона.

Отмечено, что это представительство позволит совместно реагировать на "угрозы для двух стран". Основной угрозой, как уже было отмечено, в Нью-Дели и Токио считают Китай. При этом Индия и Япония заявляют, что Китай действует в регионе "всё более агрессивно".

Из материала индийского издания The Economic Times:

Министры обменялись мнениями о последних событиях в Южно-Китайском море на фоне агрессивных действий Пекина в этом году в территориальных водах Вьетнама. Обе стороны вновь подтвердили важность свободы судоходства и полётов, беспрепятственной законной торговли и мирного разрешения споров при полном уважении правовых и дипломатических процессов в соответствии с общепризнанными принципами международного права.

В Китае на такого рода заявления пока не отреагировали.

Напомним, что Индия и Китай являются членами группы БРИКС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Индия
Китай
Япония
Проекты
2020-й год
БРИКС
Военные учения
Похожие новости
03.10.2016
Пентагон потратит миллиарды долларов на "сюрпризы"
20.06.2016
Стратегический партнер России
27.11.2013
США – Китай: новая стратегия сдерживания
22.04.2013
Политика и национальная оборона
18.09.2012
Китай: одиночество без изоляции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.12 17:02
  • 13
Сплошное поле: новейшая система "Контейнер" защитит Россию
  • 04.12 16:49
  • 5
Боевые лазеры для уничтожения крылатых ракет испытают в США
  • 04.12 15:47
  • 1
Появилось новое направление отечественного вертолетостроения
  • 04.12 15:39
  • 1
Заклинатели "Боингов"
  • 04.12 15:28
  • 1
Трамп захотел от стран НАТО выделения на оборону четырёх процентов от ВВП
  • 04.12 15:24
  • 1
В Сирии подорвали броневик военной полиции РФ
  • 04.12 15:20
  • 31
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 04.12 15:15
  • 1
Глава МИД Украины - членам НАТО: мы защищаем восточный фланг альянса
  • 04.12 15:08
  • 26
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 04.12 15:05
  • 1
"Делаем, что хотим": Трамп не отдаст нефть Дамаску
  • 04.12 14:34
  • 3
США не слушаются кураторов
  • 04.12 14:11
  • 3
Aktuálně (Чехия): Эммануэль Макрон — русский агент?
  • 04.12 11:40
  • 3
В Феодосии спущен на воду малый ракетный корабль "Вихрь" проекта 22800
  • 04.12 11:01
  • 10
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 04.12 10:06
  • 62
Магистраль из советского прошлого