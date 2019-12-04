По законам полярного времени

России нужна единая лоцманская служба, подконтрольная государству

Использование Севморпути – вопрос не только экономический, но и геополитический. Это реальная основа удержания морских позиций России, завоеванных в Арктике за два последних столетия.

В силу особой уязвимости природы Арктики развитие торгового судоходства в этом регионе, увеличение транспортного потока по Севморпути без принятия всех возможных мер контроля над судами в части безопасности мореплавания и экологических аспектов несут в себе огромные риски и могут привести к пагубным последствиям. Особое значение в этой связи приобретает организация качественной ледовой лоцманской проводки.

“ Частные компании вместо ледовой лоцманской проводки станут предлагать услуги по защите интересов своих заказчиков в спорах с российскими властями ”

Сегодня накопилось много вопросов, которые касаются регламентации деятельности лоцманских организаций в России. Корень проблемы кроется в противоречии коммерческих целей частных компаний, работающих по Гражданскому кодексу, и некоммерческих публичных обязанностей лоцманов, закрепленных в Кодексе торгового мореплавания. Ведь по сути лоцманская обязанность – публичная служба, а не коммерческая деятельность. Такая практика характерна для абсолютного большинства морских стран, где лоцманские службы некоммерческие – государственные или негосударственные. В России "бизнес на лоцманах" в прибыльных портах и нефтяных терминалах – явление постперестроечного периода, которое отрицательно сказывается на развитии всей системы лоцманского обеспечения в стране и приводит к вынужденному дотированию государством лоцманских служб в убыточных северных портах.

Огромной по своим последствиям проблемой может оказаться недостаточность правового регулирования ледовой лоцманской проводки в акватории Севморпути, обладающего статусом национальной транспортной коммуникации. Этот вопрос обсуждался на VII ежегодном заседании Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике (IECCA), проходившего в Москве 7 ноября в РГУ им. Губкина. Слово экспертам.

Координатор проекта "Морская политика" Центра стратегических оценок и прогнозов Анна Горнова

С 1 января 2017 года вступил в силу Полярный кодекс, принятый Международной морской организацией (ИМО). Он регламентирует многие аспекты работы морского флота в Арктике, в том числе обязывает к "обеспечению судов, эксплуатирующихся в полярных водах, надлежащим образом квалифицированным персоналом" (ст. 12.1) и разрешает администрации судна привлечение "иных лиц" (то есть ледовых лоцманов), которые должны соответствовать определенным требованиям. Документ является нормой международного права. И мы обязаны привести в соответствие ему российскую правовую базу, регламентирующую судоходство в акватории Севморпути. Однако в "Правилах ледовой лоцманской проводки судов в акватории СМП" (приказ № 7 Минтранса РФ от 17 января 2013 года) требования Полярного кодекса не учтены, также как и 6-й главы КТМ РФ (статьи 85, 87, 88, 92, 93 и др.), и нет даже ссылки на них. Эти правила лишь отчасти пересекаются с "Положением о морских лоцманах РФ" и вообще никак не фиксируют требования в отношении здоровья, образования, подготовки и повышения квалификации, аттестации, получения удостоверений, прав и обязанностей морских лоцманов. Такая правовая неопределенность в случае любой аварии с участием ледового лоцмана неизбежно создаст международно-правовую коллизию. Притом что Севморпуть является федеральной собственностью, дотируется из федерального бюджета и государственное управление является основой его сохранения как национальной коммуникации в Арктике, услуги по ледовой лоцманской проводке в акватории СМП согласно действующему российскому законодательству сегодня могут оказывать любые организации, в том числе коммерческие и, возможно, под контролем иностранного бенефициара. Здесь явный нормативный пробел, который необходимо своевременно устранить в соответствии с национальными интересами нашего государства. В данном вопросе нужно ясно осознавать, что работа лоцманов относится к системе навигационной безопасности мореплавания.

Лоцманское обеспечение как госуслуга более эффективна в отсутствии конкуренции. Это подтверждается монополией, закрепленной в законодательстве подавляющего большинства ведущих морских стран, и отражено в документах как Европейской, так и Международной ассоциаций морских лоцманов. К этому привел мировой практический опыт. Ближайшее будущее за освоением Мирового океана, а следовательно, за странами – лидерами в морской экономике. На современном этапе России нужна единая лоцманская служба, полностью подконтрольная государству, технически оснащенная на уровне передовых стран мира, укомплектованная новыми современными катерами, вертолетами и качественно оборудованными станциями с учетом всех преимуществ и рисков цифровой индустрии.

Государственный морской лоцман с 1974 года, лоцманский командир, президент Ассоциации морских лоцманов России, эксперт Центра стратегических оценок и прогнозов Владимир Егоркин

Из пяти организаций, представленных на сайте администрации Севморпути в качестве оказывающих услуги по ледовой лоцманской проводке, пока две являются частными, цель деятельности которых – извлечение прибыли, а не обеспечение безопасности плавания и защита морской среды, как это прописано в главе VI КТМ, регламентирующей работу морских лоцманов. Высока вероятность того, что частные компании – коммерческие да еще с возможностью иностранного участия – вместо контроля процесса ледовой лоцманской проводки в национальных интересах РФ и выполнения публичной функции станут предлагать услуги по защите своих заказчиков в их возможном споре с российскими властями. Ситуация в мире не стоит на месте, она меняется. Правила ледовой лоцманской проводки судов сегодня требуют полной ревизии, поскольку они не соответствуют требованиям Полярного кодекса, нормам КТМ РФ и "Положения о морских лоцманах РФ". В существующей геополитической ситуации другие страны не будут толерантны к российским национальным интересам без использования нами всех форм защиты, демонстрации этих интересов и их правового обеспечения. Такие же проблемы у нас возникают в зимний период и в акватории Балтийского моря, которое, как и Арктика, представляет собой уникальную в мировых масштабах и уязвимую водную экосистему, подверженную воздействию со стороны международного судоходства. Уже много лет услуги лоцманов открытого моря (ледовых лоцманов – так называемых айс-эдвайзеров) в наших территориальных водах и нашей экономзоне на Балтике без какой-либо регламентации бесконтрольно предоставляются любыми организациями и гражданами, российскими и иностранными.

Семен Пригожин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (810) за 3 декабря 2019 года