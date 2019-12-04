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Военное обозрение

Заявлено о возвращении военных США на северо-восток Сирии "для выслеживания ИГИЛ"

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Источник изображения: topwar.ru

Представители курдских вооружённых отрядов заявили о том, что американский военный контингент "вернулся" на северо-восток Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СДС К.Габриэля. По его словам, американские военнослужащие действуют совместно с Сирийскими демократическими силами в провинции Дейр-эз-Зор.

При этом заявлено, что речь идёт не только о совместной "охране" нефтяных месторождений в Сирии. Если верить представителю СДС, то ведётся совместная работа и по выслеживанию террористов "Исламского государства" (*запрещено в РФ) в северо-восточных регионах Сирии.

Помимо провинции Дейр-эз-Зор американские военные, по сообщению источника, вновь появились в провинции Хасеке, откуда ранее американский контингент был выведен. Заявлено, что военнослужащие США действуют совместно с курдскими отрядами.

Подтверждения этих данных со стороны США на данный момент нет.

На этом фоне из Сирии приходят сообщения разногласиях между Вашингтоном и странами Европы. Разногласия связаны с пленными боевиками ИГИЛ*, многие из которых продолжают находиться в лагерях на сирийской и иракской территориях. США говорят о том, что страны Европы должны "забрать своих граждан себе" (если у боевиков имеется гражданство тех или иных европейских государств), f в Европе считают, что террористов нужно судить на территории стран, в которых они совершали преступления – то есть, в Ираке и Сирии.

Примечательно, что СДС так же, как и американцы, выступают за то, чтобы страны Европы "репатриировали" своих граждан из числа игиловцев, отмечая, что на их охрану и содержание в лагерях курды вынуждены тратить внушительные средства.

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Страны
Ирак
Сирия
США
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