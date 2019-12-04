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Военное обозрение

СМИ: ВВС ОАЭ нанесли удары по Ливии

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Источник изображения: topwar.ru

В результате удара боевой авиации Объединенных Арабских Эмиратов по городу Мурзук на юге страны погибли мирные жители. Так утверждает информационное агентство Турции "Anadolu", со ссылкой на военных, подчиняющихся так называемому "Правительству национального согласия" из Триполи.

По итогам бомбардировки погибли 11 человек, в том числе две женщины и девять детей.

Ранее те же "триполитанские" власти сообщали, что в результате удара авиации ОАЭ по кондитерской фабрике возле столицы погибли семь и ранения получили пятнадцать человек. Подразделения "Ливийской национальной армии" фельдмаршала Халифы Хафтара с апреля этого года атакуют столицу, где находится противостоящее ему "Правительство национального согласия".

Сообщения о "гибели женщин и детей" появляются регулярно - от обеих сторон конфликта. Причём стороны откровенно считают, что чем большее значение погибших они укажут применительно к противнику, тем большую поддержку получат от международного сообщества. Международные институты не могут подтвердить гибель мирных граждан.

С момента свержения Муаммара Каддафи в Ливии началась полномасштабная гражданская война. В ходе противостояния сформировалось два "правительства", с центрами в Триполи и Тобруке, каждое из которых именует себя законным. Обе силы пользуются активной поддержкой извне, однако ООН признаёт только "Правительство национального согласия", которое, впрочем, считается переходным. Сколько времени этот "переход" продлится, не знает, судя по всему, никто.

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