Истребители для охраны бульбы

Белоруссия живет с Россией, подмигивая Западу

20-летие образования Союзного государства Белоруссия отметила отказом от размещения российской военно-воздушной базы в пользу закупки истребителей Су-30СМ. Об этом в телеэфире сообщил секретарь Совета безопасности РБ Станислав Зась. По его словам, руководство страны стало "опираться на собственные возможности".

1 октября глава МИДа Белоруссии Владимир Макей высказал мнение, что в размещении на территории республики российской военной базы нет ни практического, ни политического, ни военного смысла. Он отметил, что решение Минска продиктовано национальными интересами и принималось без давления извне. Но если Белоруссия собирается опираться на собственные возможности, то ждать помощи от нее России вряд ли стоит. Александр Лукашенко на встрече с журналистами в Минске 17 ноября выразил свое недовольство и тем, что Москва каждый год "подсовывает" новые условия организации процесса интеграции. "Ни один документ мной не будет утвержден и подписан, если он противоречит конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. Самый главный принцип – суверенитет и независимость", – заявил Лукашенко журналистам, отвечая на вопрос о планах подписания Минском программы по углублению интеграции с РФ и соответствующих "дорожных карт". Действительно, Москва в последнее время требует ускорить процесс. Экономика и правовая система обеих стран крайне взаимосвязаны, что является основой для углубления интеграции.

“ Многие на Западе и не слышали, что есть такое Союзное государство ”

Чтобы понять подоплеку заявлений Лукашенко, необходимо прежде всего выявить противников сближения и направление их деятельности. Пожалуй, наиболее весомо об этом написала еще 10 декабря 2012 года газета Financial Times. В статье говорится, как Хиллари Клинтон, в то время госсекретарь США, заявила, что ее страна будет противодействовать интеграционным процессам на постсоветском пространстве, которые расцениваются как попытка возрождения СССР. "Существует движение в сторону ресоветизации региона, – приводит газета слова Клинтон. – Это не будет называться именно так. Это может называться таможенным союзом, Евразийским и все в таком роде. Не будем заблуждаться на сей счет. Мы знаем, в чем заключается цель, и стараемся разработать эффективные способы того, как замедлить или предотвратить это". Можно не сомневаться, что способы разрабатываются и используются в заявленных целях, причем с применением новейших технологий. Этим занимаются не только США, но и Запад в целом, в частности ЕС. Пример Украины говорит о многом.

Нельзя оставить без внимания антиинтеграционную роль прессы. Многие российские печатные и электронные СМИ, включая государственные, годами насаждали в сознании граждан негативное отношение к Союзу. Аналогичную работу в Белоруссии с осени 1998 года осуществляют прозападные оппозиционные издания и писательская организация. Вся проблема в том, что при постоянной критике нашего общего прошлого мы забываем о том положительном, что нас сближает. Во времена СССР осуществлялась индустриализация страны и прежде всего ее окраин. К примеру, в Латвии были построены известные не только у нас в стране заводы "ВЭФ" и "РАФ" ("Долг Латвии перед Россией – 400 миллиардов долларов"). Сегодня от них одни воспоминания. Со вступлением страны в ЕС там произошла деиндустриализация. Такая же участь постигла и другие страны Восточной Европы, ставшие членами ЕС. Так, в Польше ("Польша любит по расчету") Гдыньская и Щецинская верфи уже ушли в историю. Их имущество распродано, около 50 тысяч человек уволены, территория расчищена. "Помиловать, нельзя казнить" в Еврокомиссии решили только насчет Гданьской верфи, где начинал Лех Валенса. Она получит субсидию с условием продиктованной ей реструктуризации, предусматривающей сокращение каждого пятого из оставшихся двух тысяч (при штате 17 тысяч) сотрудников. Верфь вынуждена будет запустить новые производства на месте двух из трех существующих стапелей. На одном из них будет клепать башни для ветроэнергетики, на другом – стальные конструкции. План реструктуризации дозволяет верфи производить не более шести судов в год (при возможности на еще существующих мощностях – до 30). Вместе с тем, по мнению профсоюзов, закрытие двух стапелей не обеспечит оставшихся сотрудников рабочими местами и сделает предприятие нерентабельным, лишь отсрочив гибель последней польской верфи на год-два. За рыночный фундаментализм и светлое будущее в объединенной Европе расплачивается народ. Тем не менее Польша и другие не обижаются за потери в национальной экономике и за то, что передали часть суверенитета в Брюссель. Возможно, не обижаются по той причине, что именно благодаря СССР у них появились такие предприятия.

Судя по всему, белорусская оппозиция дожидается того часа, когда в стране также будет проведена деиндустриализация, ликвидированы БелАЗ, МАЗ и другие гиганты и патриоты смогут сосредоточиться на выращивании бульбы. Тем более что Александр Лукашенко хорошо знает, как это делать. Но как раз об этом СМИ почему-то не говорят, хотя Польша и Латвия под боком и можно было бы изучить их опыт. И если бы чаще рассказывали про него, то и процессы интеграции в Союзном государстве проходили бы интенсивнее без всякой критики. Более того, многие на Западе и не слышали, что есть такое Союзное государство, опять же по причине бездействия СМИ в освещении его деятельности.

Справка "ВПК"

Платонический союз

Подписание Договора о создании Союзного государства состоялось 8 декабря 1999 года в Москве. Тогда же была принята Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора. 26 января 2000 года после его ратификации парламентами двух стран он вступил в силу. На данный момент проект, по мнению экспертов, заморожен, так как не утверждены даже символы Союзного государства – флаг, герб и гимн. Более того, Минск не собирается передавать Москве часть своего суверенитета. Однако мировая практика свидетельствует, что во всех интеграционных объединениях национальные государства передают часть полномочий коалиционным органам управления. В противном случае объединение недееспособно. В частности, ЕС имеет полномочия на участие в международных отношениях и заключение международных договоров. По всему миру учреждены постоянные дипломатические миссии ЕС, действуют представительства в Организации Объединенных Наций, ВТО, "Большой семерке" и "Двадцатке". Что касается согласованной оборонной политики, то члены ЕС проводят ее в основном в формате НАТО. Как известно, ст. 5 Североатлантического договора обязывает членов альянса оказать всяческую помощь участнику блока, подвергнувшегося агрессии.

Продолжение темы – "Белоруссия и Россия: дружба с доплатой".

Иван Малевич, кандидат военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (810) за 3 декабря 2019 года