За Европой присмотрит Мордовия

Из чего состоит радиолокационное кольцо России

На боевое дежурство заступила первая загоризонтная радиолокационная станция "Контейнер". Новейшая РЛС размещается в Мордовии и должна контролировать воздушное пространство над Европой, а также западом нашей страны. В свою очередь в Министерстве обороны заявили о том, что вокруг России будет сформировано сплошное радиолокационное поле. Входящие в его состав радары смогут обнаруживать крылатые ракеты, самолеты, а также беспилотные летательные аппараты.

За последние годы в средствах массовой информации неоднократно появлялись сообщения о том, что на боевое дежурство заступают различные сверхдальнозоркие РЛС. Да и о создании сплошного радиолокационного поля Минобороны тоже заявляло.

Неспециалисту сложно разобраться в хитросплетениях системы российских РЛС дальнего радиуса действия. Попробуем разобраться, какие радиолокационные поля от каких РЛС защищают национальную безопасность России.

Ликбез по РЛС

Для чего нужны радиолокационные станции дальнего обнаружения? В первую очередь они составляют основу системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Такие радары обнаруживают межконтинентальную баллистическую ракеты сразу после старта. И дальше отслеживают ее на большей части траектории полета. Также данные об объекте передаются радиолокационными станциями СПРН противоракетным системам. Последние вступают в работу в тот момент, как ракета подойдет на расстояние, подходящее для перехвата.

“ Главная задача – создать вокруг России в радиусе нескольких тысяч километров сплошное радиолокационное поле ”

Сейчас безопасность России обеспечивают несколько типов РЛС СПРН. Это серия "Воронеж", станция "Дарьял", а также "Днепр" и "Волга". Некоторые российские радиолокационные станции дальнего обнаружения могут обнаруживать и отслеживать даже космические объекты, вплоть до малоразмерных, находящихся на геостационарной орбите. Но выявить летательный аппарат, особенно низколетящие крылатые ракеты и беспилотники такие станции не могут.

Поэтому в Советском Союзе велись работы по созданию так называемых загоризонтных радиолокационных станций. По замыслу разработчиков такие радары могут отслеживать воздушную обстановку на расстоянии в тысячи километров.

Но чтобы обеспечить уникальные возможности, сигнал РЛС должен отражаться от ионосферы. В этом и заключалась одна из главных трудностей в работах по загоризонтным радарам. Ионосфера не всегда бывает спокойной, часто возникают помехи, серьезно искажающие сигнал. И чисто конструктивно такие РЛС представляют собой гигантские сооружения, в процессе работы потребляющие огромное количество электроэнергии.

Несмотря на все трудности, в СССР были созданы загоризонтные радиолокационные станции, и после распада Советского Союза работы по таким РЛС была продолжена. В результате и появились радары семейства "Контейнер".

Прожорливый "Дарьял"

В настоящее время в России уже сформировано сплошное кольцо радиолокаторов СПРН. Выполнить эту задачу удалось благодаря РЛС семейства "Воронеж". Они выполнены из быстровозводимых блоков, потому строительство и наладка занимают мало времени.

В семейство этих новейших РЛС СПРН входит три варианта исполнения: "Воронеж-М" (в метровом диапазоне), "Воронеж-ДМ (дециметровый) и "Воронеж-СМ" (сантиметровый). Станции трех типов работают в единой системе. Метровые станции – самые дальнобойные, а сантиметровые и дециметровые гораздо точнее определяют параметры цели и ее тип. В настоящее время на боевом дежурстве стоят семь "Воронежей" – в Ленинградской, Калининградской, Иркутской и Оренбургской областях, в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях.

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Также на вооружении остаются четыре старых РЛС СПРН – "Дарьял" в Печоре, два "Днепра" в Мурманской области и Казахстане и "Волга" в Белоруссии.

Отдельного внимания заслуживает станция "Дарьял". Пока среди всех российских РЛС СПРН она рекордсмен по своим возможностям. Именно "Дарьял" видит даже небольшие объекты на геостационарной орбите, и поэтому в настоящее время российское военное ведомство реализует амбициозный план по ее модернизации.

А формирование радиолокационного поля загоризонтных радаров только началось. Главная проблема в сложности строительства таких объектов и масштабе работ.

Сейчас на боевом дежурстве находится одна подобная станция – "Контейнер". Ее строительство началось несколько лет назад, а на опытно-боевое дежурство первый радар этого семейства заступил в конце 2018-го.

Формально местом размещения "Контейнера" называется поселок Ковылкино в Мордовии, но это не совсем так – там находятся центр управления, штаб, приемное оборудование загоризонтной РЛС. А излучатели станции расположены в Нижегородской области.

По данным Минобороны, мордовско-нижегородский "Контейнер" прикрывает Европу и запад России. Поэтому для создания полного кольца загоризонтных РЛС потребуется построить еще минимум три станции, которые должны контролировать север, восток и юг страны.

Картинка в сборе

Официально Минобороны не озвучивало планов создания радиолокационных систем дальнего радиуса действия. Но основной замысел военного ведомства понятен. Главная задача – создать вокруг России в радиусе нескольких тысяч километров сплошное радиолокационное поле, способное обнаруживать объекты от высот в несколько десятков метров до находящихся на орбитах. Цель создания сплошного радиолокационного поля – своевременно выявить внезапное нападение на страну. Если идея такого кольца будет реализована, Россия получит уникальный инструмент национальной безопасности.

С развитием гиперзвукового оружия, а также появлением новых высокоточных средств воздушно-космического нападения вновь актуализировалась опасность так называемого обезоруживающего удара, когда противник может попытаться внезапно уничтожить пункты управления и системы связи, тем самым не допустив адекватного ответа.

Главная угроза для российских ПВО и ПРО – гиперзвуковые ракеты и летательные аппараты. Выход Соединенных Штатов из ДРСМД может вызвать появление у границ РФ аэробаллистических ракет с гиперзвуковыми боевыми блоками. Своевременно выявить такую угрозу может только интегрированное радиолокационное поле.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (810) за 3 декабря 2019 года