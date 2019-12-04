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На Северном флоте восстановлены два авиационных полка

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Как сообщила 2 декабря 2019 года пресс-служба Северного флота, с началом нового учебного года в составе армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота прошли плановые преобразования. Отдельными воинскими частями стали гвардейский смешанный авиаполк и корабельный противолодочный вертолётный полк, которые 10 лет назад были объединены в авиационную базу. Также из состава авиабазы была выделена вертолётная эскадрилья, на вооружении которой стоят вертолёты Ми-8.

Противолодочный самолет Ил-38 (бортовой номер "18 желтый", название собственное "Евгений Чередниченко"), в настоящее время входящий в состав восстановленного 403-го отдельного смешанного авиационного полка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота. Североморск-1, сентябрь 2019 года (с) Владимир Назаров / russianplanes.net ( ссылка )

Сегодня в гарнизоне авиаторов Североморск-1 состоялось торжественное построение личного состава отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка, посвящённое формированию части и началу нового периода боевой подготовки. С напутственным словом перед военнослужащими выступили командир воинской части полковник Дмитрий Леденцов и ветеран морской авиации Северного флота бывший командиром этой части в начале 2000-х годов полковник в отставке Сергей Чечеров. Они пожелали лётному и техническому составу успехов в боевой и повседневной деятельности, а также продолжения славных традиций, заложенных ещё в 1954 году.

На вооружении отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка Северного флота стоят вертолёты Ка-27 в противолодочном и спасательном варианте, а также штурмовой Ка-29.

В отдельный гвардейский смешанный авиаполк входят экипажи противолодочных самолётов Ил-38 и военно-транспортных самолётов.

Оба полка продолжают базироваться на аэродроме Североморск-1. С началом нового учебного года экипажи самолётов и вертолётов приступили к плановой боевой подготовке.

Комментарий bmpd. Таким образом, речь идет о расформировании с 1 декабря 2019 года 7050-й авиационной Киркенесской Краснознамённой авиационной базы и восстановлении в составе 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота двух авиационных полков, базирующихся на аэродром Североморск-1 (Мурманская область) и расформированных в ходе реформирования "Нового облика" в 2009 году - 403-го отдельного смешанного авиационного полка (на вооружении находятся самолеты Ил-38, Ил-18, Ил-20РТ, Ил-22М, Ан-12, Ан-26, Ту-134) и 830-го отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка (вертолеты Ка-27, Ка-29, Ка-31).

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