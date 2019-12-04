The Hindu (Индия): Макрон предупреждает ЕС и призывает к действию

НАТО обеспечивала безопасность, почти ничего не требуя взамен. И теперь, когда Трамп ставит под сомнение роль и целесообразность НАТО, это лишь демонстрирует разногласия между европейскими странами и то, что ЕС потерял свои политические ориентиры.

В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон вызвал политический ажиотаж своим интервью. Оно чревато серьезными последствиями. В интервью он заявил, что "Европа находится на краю пропасти" - она не в состоянии справиться с политическими вызовами, связанными с тем, что США осуществляют политику "Америка - прежде всего". У ее границ находится озлобленная Россия. И Китай решил стать новой глобальной державой. Интервью Макрона, прозвучавшее после саммита Европейского союза (ЕС) в октябре и перед предстоящим саммитом Организации Североатлантического договора (НАТО) (запланированным на эту неделю), послужило тревожным сигналом для ЕС и напомнило ему, что блок больше не может быть экономическим гигантом и политическим карликом.

Объединение, предшествовавшее ЕС - Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) - было создано в 1957 году в результате подписания Римского договора. Организация, состоявшая из группы из шести однородных стран (Бельгия, Франция, Западная Германия, Италия, Люксембург и Нидерланды), вскоре сформировала таможенный союз. Пять из этих шести стран также были членами-основателями НАТО, которая была создана в 1949 году.

Политическая разобщенность

Следующим этапом стал Маастрихтский договор, подписанный в 1992 году, который отражал реалии послевоенной Европы и объединенной Германии. Это способствовало введению единой валюты, евро, а затем дало толчок к расширению ЕС на восток. Следующий этап политической эволюции ознаменовал Лиссабонский договор 2007 года, который укрепил правовой характер ЕС за счет введения должности постоянного председателя Европейского совета и укрепления позиции Верховного представителя по внешней политике и политике безопасности.

Это были шаги к зарождению суверенитета Европы, но в конечном итоге они выявили слабые стороны проекта. Сегодня 28 государств-членов ЕС (в отличие от первоначальных шести) являются разнородной группой, и один из ключевых членов союза, Великобритания, уже готовится к выходу из ЕС. Концепция Европы с "изменяемой геометрией", предложенная для устранения различий и несоответствий во время поспешного расширения состава ЕС в 1990-е годы, теперь является явным признаком политической разобщенности.

Что же касается НАТО, в ее состав входят 27 европейских государств-членов (плюс Канада и США), и большинство из них (но не все) являются членами ЕС. Значительное расширение НАТО произошло после окончания холодной войны, когда в альянс вступили страны Балтии и ряд восточноевропейских стран. В Еврозону входят 19 (из 28) членов ЕС, а шенгенская общая визовая зона охватывает 26 европейских стран. Есть еще Европейская экономическая зона, в состав которой входит 31 страна - 28 членов ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. Совет Европы в Страсбурге был создан в 1949 году для защиты прав человека, укрепления демократии и обеспечения верховенства права, и в настоящее время он насчитывает 47 стран-членов, включая 28 стран ЕС. Кроме того, существует организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В ее состав входят 57 членов, она изначально была создана для укрепления доверия и безопасности и в настоящее время также наделена полномочиями осуществлять мониторинг соблюдения принципов свободных выборов, открытых средств массовой информации и прав человека.

Где-то в этом многообразии ЕС потерял свои политические ориентиры. Первоначально это была группа западноевропейских демократий, готовых к укреплению экономических связей, для которых НАТО была гарантом безопасности. Неотъемлемой частью членства в ЕС была либеральная демократия. В 1961 году в ЕЭС вступила Греция, но в 1967 году, после военного переворота, ее членство было приостановлено. В 1962 году заявку на вступление в ЕЭС подала Испания (при генерале Франсиско Франко), но ей была отказано. Со временем, в 1975 году, Греция вновь подала заявку и в 1981 году была принята, а Испания и Португалия стали членами ЕЭС в 1986 году. Сегодня же Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (вступившей в ЕС в 2004 году), гордо заявляет, что представляет "нелиберальную демократию". В последние годы активизировались и стали более влиятельными правые лидеры-популисты и в других европейских странах, и многие из них хотели бы вернуть суверенитет и стать независимыми от Брюсселя.

Ослабление роли НАТО

Макрон прямо и откровенно высказал свое мнение, согласно которому больше нельзя рассчитывать на то, что США, гарантировавшие безопасность Западной Европы в годы холодной войны, будут играть эту роль и дальше, поскольку их приоритеты меняются. В качестве примера он привел недавнее одностороннее решение президента Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии, поскольку оно было принято без консультаций или согласования с союзниками по НАТО. Кроме того, это предоставило другому члену НАТО, Турции, право на проведение военных операций в Сирии, что привело к напряженности в отношениях с союзниками по НАТО, действующими в этом регионе. По словам Макрона, Европа сейчас наблюдает "смерть мозга" НАТО.

НАТО никогда не была союзом равных. США всегда вносили больший вклад и поддерживали безопасность в Европе. Из общего бюджета НАТО, составляющего около 2,5 миллиарда долларов, доля, которую вносят США, составляет 22%, Германия - около 15%, а Франция и Великобритания - по 10% с лишним каждая. Однако с точки зрения оборонных бюджетов существует значительная диспропорция, из-за чего НАТО полностью зависима от США в вопросах транспортировки воздушными средствами и ресурсов космического базирования.

США тратят на оборону 3,6% своего ВВП, что составляет целых 700 миллиардов долларов, а большинство крупных европейских стран выделяют на военные нужды 1%-2%. В 2014 году, после значительного давления со стороны США, члены НАТО согласились к 2024 году довести свои военные бюджеты до 2% ВВП. В настоящее время из крупных стран только Великобритания тратит на оборону 2% своего ВВП. А Франция и Германия - соответственно 1,8% и 1,2%.

Эти различия были приемлемы до тех пор, пока в политическом плане позиции США и Европы совпадали. Но теперь они раздражают Трампа, который стал придерживаться транзакционного подхода и, по словам Макрона, "не разделяет нашу концепцию европейского проекта". В любом случае, в настоящее время происходят исторические перемены, когда США меньше занимаются Западной Азией (поскольку становятся самодостаточными в отношении углеводородов) и больше внимания уделяют Индо-Тихоокеанскому региону. Следовательно, приверженность США НАТО претерпевает изменения, и европейцы должны это признать.

Необходимо действовать

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала слова Макрона "резкими", хотя два года назад после трудного саммита "Большой семерки" в Сицилии она выразила подобные чувства, призвав европейцев "взять нашу судьбу в свои руки", поскольку "эпоха, в которой мы могли полностью полагаться на других, в какой-то степени закончилась".

Однако путь вперед не ясен. Предложение Макрона о сближении с Россией, чтобы не допустить ее сближения с Китаем, вызывает беспокойство у Польши, Чехии и стран Балтии.

Китай уже вбил клин в ЕС, если учесть, что 14 стран ЕС, включая Италию, теперь являются участниками реализации инициативы "Одни пояс - один путь". В 2012 году Китай начал свой диалог с восточноевропейскими странами в формате 16+1. 11 из этих 16 стран являются государствами ЕС, а 13 - членами НАТО. По этой причине ЕС не может выработать единый подход по таким вопросам, как 5G и "Хуавэй", а Китай получил возможность выборочно увеличивать инвестиции в критически важные области в европейских странах, на что Франция и Германия сейчас "открывает глаза". Даже заняв единую позицию в вопросе сохранения иранского ядерного соглашения после того, как более полутора лет назад США вышли из него в одностороннем порядке, ЕС не смог выполнить свои обещания и оказать Тегерану конкретную помощь для защиты от санкций США.

Проблема состоит в том, что НАТО обеспечивала безопасность, почти ничего не требуя взамен. И теперь, когда Трамп ставит под сомнение роль и целесообразность НАТО, это лишь демонстрирует разногласия между теми европейскими странами, которые хотят укрепить свои вооруженные силы и увеличить свой оборонный и дипломатический вес, и другими (странами Балтии и Восточной Европы), которые боятся, что это ослабит связи с США.

В сегодняшние неопределенные времена ЕС выступает за порядок, основанный на правилах, но, как справедливо отметил Макрон, ЕС может стать стратегическим значимой силой только тогда, когда он сможет утвердить суверенитет над своими политическими, дипломатическими решениями и решениями в области безопасности. Учитывая падение англосаксонского влияния на Европу по причине Брексита и взлет Трампа, видимо, настало время действовать.

Ракеш Суд (Rakesh Sood)