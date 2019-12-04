Пять воздушных угроз Америке

Российские самолеты могут налететь на США отовсюду

Издание The National Interest опубликовало перечень наших самолетов, которых стоит опасаться американцам. Причем угроза интересам США вовсе не обязательно должна исходить от ВКС РФ. Популярность отечественной военной авиации привела к тому, что советские и российские самолеты стали основой ВВС многих стран. И эта ситуация продлится еще достаточно долго, сетует NI.

На первое место американские эксперты поставили ветерана Су-27, который эксплуатируется с 1985 года. При этом он опережает американские F-16 и F/A-18 по скоростным показателям. Среди государств, активно эксплуатирующих Су-27 и его модификации, – Индия, Китай, Индонезия, Вьетнам, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Украина, перечень можно продолжить.

Далее следует МиГ-29, несущий службу с 1983 года. По сравнению с Су-27 его главное преимущество – маневренность, и по этому показателю он превосходит американский F-16.

Третьим в списке значится Су-35. По данным американского издания, Россия сегодня остается фактически единственным эксплуатантом этого истребителя, но другие государства активно интересуются возможностью его покупки.

Четвертый – истребитель пятого поколения Су-57. Издание считает его прямым ответом на американские "невидимки" F-22 и F-35 и отмечает, что эксперты Пентагона признают российского конкурента более маневренным, нежели F-35.

Замыкает пятерку ракетоносец Ту-160, который "невероятно быстр для стратегического бомбардировщика, развивая максимальную скорость 2220 километров в час, и это намного превосходит американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и B-52".

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (810) за 3 декабря 2019 года