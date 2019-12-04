США не слушаются кураторов

На что способен Трамп

Нынешние лидеры ведущих стран, определяющие развитие цивилизации, имеют мировоззренческую базу, не способствующую выходу человечества из нарастающего кризиса.

Глобалисты реализуют свою политику через элиты национальных государств. Мировоззренческая позиция первых лиц – ключевое условие успешности реализации планетарных проектов. Особенности деятельности западных лидеров наиболее наглядны на примерах американского истеблишмента времен Клинтона, Буша-младшего и Обамы.

Геополитика США демонстрирует явную несостоятельность, что находится в вопиющем противоречии с экономической и военной мощью страны. В числе причин такой неэффективности надо отметить не вполне корректное целеполагание. У американской политической элиты просматривается выраженный радикализм. Вместо того чтобы решать вопросы поэтапно, плавно разворачивая ситуацию в свою сторону, она стремится достичь цели максимально быстро, с полной заменой власти в стране – жертве агрессии. В итоге происходит срыв управления: ситуация из плавного, четко управляемого верхушечного переворота скатывается в революционную фазу, в которой контроль развития процессов чрезвычайно затруднен, а в большинстве случаев невозможен.

“ Утрата долларом статуса главной мировой валюты ввергнет США в новую Великую депрессию ”

Крайне опасна для США и мира в целом выраженная мистическая основа американской геополитики. Ее мессианские начала, "предначертанность" глобального господства, приверженность некоей высшей идее просматриваются не только в высказываниях отдельных представителей верхушки (ведущие американские лидеры – члены влиятельных тайных обществ), но и в официальных документах. Это порой отрывает американскую геополитику от реальности, порождая конфликты там, где их можно избежать.

Слабое место американской политики почти во всех областях – склонность к абсолютизации какой-либо концепции или метода действий. Так, глобализация, которая со всей очевидностью вела к деиндустриализации страны, претворялась в жизнь с удивительным упорством, невзирая на очевидные негативные последствия для собственно американской промышленности.

Еще одна причина американских неудач – явная недооценка сил противостоящей стороны. В результате проводимые операции почти всегда затягиваются, их конечные политические цели в большинстве случаев окончательно не достигаются, а первоначальные планы действий срываются.

Отсутствует полноценное долгосрочное планирование конфликта и действий по различным вариантам обстановки, что проявляется достаточно отчетливо почти во всех сценариях, инициированных США в XXI веке.

Важная черта американской политики последних лет – выраженная приверженность шаблону. События "арабской весны" в разных странах развивались по неизменному сценарию, без учета этнических и иных особенностей государств. Несмотря на весьма неудачные для Вашингтона итоги "революций" на Ближнем Востоке, этот опыт был повторен на Украине. При этом в большинстве случаев Соединенные Штаты начинали новую операцию, не завершив предыдущую. Не закончив разгром талибов в Афганистане, сунулись в Ирак, влезли в Сирию. Не разобравшись с проблемами в этом регионе, включились в дестабилизацию Украины. Очевидно, такая спешка вызывалась стремлением выполнить некий глобальный план. Однако слепое следование ему, пусть даже составленному гениальными сценаристами, без учета реальной обстановки – путь к поражению.

Президент сверхдержавы – технический персонал

Можно предположить, что первопричина неудач – интеллектуальная деградация политической элиты США. Это верно, но лишь отчасти, так как американский истеблишмент имеет в распоряжении мощные аналитические центры, такие как РЭНД, и высокоэффективную систему глобальной разведки. Тем не менее на уровне целеполагания просматривается явное пренебрежение объективными интересами США как государства, а исполнение задач характеризуется откровенными провалами, начиная с планирования. Объясняется это одним – внешним влиянием на американскую политику. Оно может исходить только от глобальных центров управления, которые размещены на территории США. В это глобалистское сообщество американский истеблишмент интегрирован в большинстве своем на положении технических исполнителей. То есть если принять, что высшие лидеры США – марионетки глобалистов, можно объяснить американскую геополитику XXI века. Точнее, это рациональные марионетки с мистическим уклоном.

Такой тип мировоззрения не предполагает существенного изменения внутренней и внешней политики этих сил даже при условии появления явных признаков разрушения американского государства. Они будут продолжать реализовывать те установки, которые им определены кураторами из числа глобалистов, прагматически рассчитывая получить свой куш и веря на мистическом уровне в непогрешимость боссов.

Примерно так же можно классифицировать и европейских политиков, но, похоже, без мистической составляющей – марионеточные прагматики при глобалистах. Наиболее ярко это проявляется в миграционной политике. Ее можно объяснить только марионеточным характером нынешних европейских руководителей, составляющих властную элиту. Будучи самоубийственной для них, эта политика не несет никаких экономических и иных выгод их странам. Для ее прекращения нет правовых препятствий – лица, незаконно пересекшие границы любого государства, являются в нем преступниками, которые как минимум должны быть депортированы. Однако разрушение национальных и этнокультурных основ стран Европы – одна из приоритетных целей глобалистов, без достижения которой установление власти транснациональных элит невозможно. И лидеры европейских государств продолжают слепо выполнять эту губительную для их стран и их самих программу.

В этом же ключе стоит рассматривать целенаправленное развращение населения европейских стран легализацией и даже насаждением сексуальных извращений, разрушением семьи, ювенальной юстицией и другими подобными действиями. Это вызывает рост протестных настроений, ширится влияние националистически ориентированных группировок, которые из маргинальных в короткие сроки превращаются во влиятельную силу, представленную в исполнительной и законодательной ветвях власти. Тем самым подрывается духовная основа господства нынешней политической элиты Европы. Но марионетки глобалистов-мистиков продолжают губительный курс, слепо веря в кураторов, как те в мистическую предопределенность их глобальной власти.

Трамп против мирового правительства

Трамп – совершенно иная фигура. Он явно находится вне влияния глобалистов и может, бесспорно, считаться самостоятельным лидером США. Его маневры объясняются исключительно внутренней борьбой с марионетками глобалистов в американском истеблишменте. Отличительная особенность его политики – решительный разгром всех глобалистских проектов, в которые были втянуты США, если, по его мнению, они навязывают необоснованные обязательства или не приносят непосредственных экономических выгод. По этой причине он отверг оба глобальных партнерства – Тихоокеанское и Атлантическое. Поставил под сомнение целесообразность поддержки НАТО. Вводит вполне обоснованные с позиции бизнесмена пошлины на товары союзников, что ими воспринимается как санкции. При этом какой-либо внятной геополитической доктрины Трамп не обозначил, кроме изоляционистского лозунга "Америка превыше всего". Никакой религиозной или идеологической позиции он не придерживается, кроме естественной для любого бизнесмена тяги к рынку. Такой характер деятельности Трампа позволяет однозначно определить его как рационального прагматика. То есть в силу мировоззрения он и далее будет строить политику с опорой на сиюминутные в геополитическом смысле и масштабе экономические выгоды. Это создает хорошие предпосылки для восстановления нормальных отношений между США и Россией, которые тем не менее останутся конкурентными, ибо обе державы являются великими и имеют интересы глобального масштаба. Однако для США последовательный курс на изоляционизм на основе сугубо экономических приоритетов во внешней политике вряд ли принесет процветание. История свидетельствует, что несмотря на всю свою экономическую мощь, США в начале XX века смогли выйти из Великой депрессии, только включившись в мировые процессы в качестве одного из лидеров. Причем в самые критические и кровавые времена Второй мировой. Статус одного из победителей в этой войне вывел США на позицию бесспорного лидера западной цивилизации и большей половины мира. Именно на этом основано нынешнее американское благополучие, когда доллар стал главной валютой. Утратив огромные бонусы, которые дает такое положение, США не смогут их компенсировать прямыми экономическими выгодами от более справедливого с точки зрения бизнеса распределения импортно-экспортных потоков и таможенных пошлин. А это означает, что последовательная реализация политики "чистого" рационально-прагматического типа неизбежно приведет США к новой Великой депрессии, которая в нынешних условиях закончится распадом сверхдержавы. То есть исповедуя чистый прагматизм без нового идейного проекта, который был бы интересен миру, США могут оказаться перед угрозой исчезновения.

Слуга двух элит

Либеральная часть российской элиты демонстрирует все признаки лидеров марионеточно-прагматического типа. Это подтверждается всей логикой ее деятельности, когда предпринимаются шаги в области экономики, идущие откровенно вразрез с объективными интересами страны да и самих этих людей, которые в результате могут оказаться в обществе в положении изгоев. В этом отношении российская либеральная элита аналогична европейской. Ожидать, что ее экономический курс может претерпеть какие-либо изменения в направлении улучшения ситуации в стране, не приходится. Негативное влияние этой элиты можно устранить, только убрав ее из власти, а лучше – из страны.

Другая часть российской элиты, которую исходя из ее идеала – империи николаевских времен ("Россия, которую мы потеряли") именуют имперской, похоже, имеет совсем иную мировоззренческую базу. Она, как и либеральная, связана с глобалистами и элитами других стран. Но в отличие от либералов не готова оставаться на положении технического исполнителя. Самостоятельности в ней больше просто в силу того, что в отношениях с глобалистами имеет место явный и существенный элемент конфликтности. Высшие лидеры этой группировки позиционируют себя как чистые прагматики. Прагматичность в отношениях с иными государствами выделяется как главный позитивный элемент. Однако ряд действий этих лидеров заставляет предполагать наличие и существенного элемента мистичности. Явно избыточно внимание со стороны первых лиц государства к археологическому объекту Аркаим, которому придается определенное мистическое значение. Заметно стремление побывать в сакральных местах, таких как монастыри горы Афон, порой не в самые удачные моменты. Из достоверных источников известно, что отдельные представители высшей правящей элиты России активно пользуются различными мистическими практиками и услугами оккультных фигур – ясновидящих, колдунов, шаманов, астрологов. К определенным выводам подталкивает и характер управленческой деятельности, объективно ведущей к ослаблению авторитета этой элиты в стране, усилению социальной напряженности с принятием непопулярных мер даже там, где в этом совсем не было необходимости. Если отвергнуть предположение о некомпетентности и близорукости, то такие действия можно объяснить только мистической основой в виде веры в правильность и предопределенность избранного пути.

В целом если говорить о содержании высшей составляющей философско-мировоззренческих основ лидеров имперской части российской элиты, то она, похоже, представляет собой конгломерат православия, различных оккультных концепций и взглядов в сочетании с примитивно материалистическим ("материя это только вещество и поля, которые сегодня известны") пониманием определенных аспектов бытия. В среде этих людей немало тех, кто имеет целостную мировоззренческую позицию. Однако разнообразие взглядов, эклектика в головах других делает высшие аспекты мировоззрения сообщества имперской части элиты противоречивыми.

Это сказывается на геополитике. Несмотря на то, что лидеры нашего государства провозгласили приверженность многополярной модели мироустройства, международная практика России свидетельствует об отсутствии внятной концепции. К такому выводу можно прийти исходя из наблюдения часто спорадической деятельности в кризисных точках (например, на Украине) и даже в сфере военно-технического сотрудничества (когда новейшие системы вооружения продаются всем, кто готов купить, без долгосрочных геополитических расчетов).

В похожем состоянии находится и система взглядов на устройство общества. Наряду с откровенно либеральной моделью экономики нашей страны в политическом отношении явно просматривается тяготение к имперской модели не самой лучшей для нашей страны николаевской поры. Это ведет к весьма опасным антагонизмам. Так, провозглашение традиционных ценностей, пропаганда патриотизма и ориентация в духовной сфере на православие находятся в вопиющем противоречии с реально проводимым курсом на дальнейшую либерализацию экономики, прощение "беглых капиталов", создание системы электронного контроля и углубления раскола общества по имущественному признаку с ростом доли бедных. Похожий раздрай в начале XX века стал одним из важных духовных факторов, приведших к революции.

В мировоззрении лидеров этой группировки присутствует определенная двойственность: с одной стороны, явно просматриваются признаки марионеточного прагматизма, а с другой – мистического начала. Этот смешанный тип можно назвать мистический прагматик. Такая мировоззренческая основа создает благоприятные условия для организации значимого внешнего влияния на лидеров этой части нашей правящей элиты со стороны как иностранных и глобальных акторов, так и представителей мистического клана, типа ясновидящих, предсказателей, колдунов, ведьм. Отсюда следует, что ожидать изменения векторов внутренней и внешней политики в нашей стране для устранения негативных тенденций не приходится. Современная ситуация напоминает положение в Российской империи в начале XX века.

Анализ приводит к неутешительному итогу. Нарастание кризисных явлений, их качественное усложнение в сочетании с резким сокращением времени на выработку и принятие решений лишь усиливают влияние фактора мировоззренческой ущербности элит. К сожалению, таких фигур, как Сталин, Рузвельт и Черчилль ("Сталина с Рузвельтом сменили мистики"), с мировоззрением идейного рационалиста в мире пока не просматривается. Разве что определенные признаки такого типа демонстрирует лидер Китая. Однако потенциала этой страны недостаточно для изменения глобальной ситуации ни в экономическом, ни в военном отношении.

Заголовок газетной версии – "Депрессия глобалистов".

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (810) за 3 декабря 2019 года