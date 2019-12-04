Как создаются летающие роботы

Выпущена энциклопедия перспективных беспилотников

В монографии, подготовленной академическим Институтом проблем управления, отражены результаты исследований, направленных на разработку теоретических методов и прикладных информационных моделей решения задач, которые возникают при создании систем для многоцелевых БЛА.

Собранные под обложкой материалы отражают широкий круг вопросов – от истории зарождения беспилотников до их системного проектирования и применения как в гражданской, так и в военной сфере. Рассматриваются проблемы внедрения БЛА в существующие технологии, включая возможные способы защиты аппаратов и борьбы с ними.

Для исследования были выбраны бурно развивающиеся сложные системы – комплексы беспилотных летательных аппаратов (КБЛА) с элементами сетевого управления и искусственного интеллекта на основе средств современной микропроцессорной техники. Специально выделены классы барражирующих боеприпасов и квадрокоптеров как новый вид робототехнических ЛА различного назначения.

В издании использованы открытые материалы из периодической печати, научной и справочной литературы по вопросам создания и развития БЛА.

Монография включает обзор разработок КБЛА в США и ведущих странах Европы и Азии, в СССР и в последующем в России. Указываются специальные задачи новых БЛА, выявляется совокупность факторов, влияющих на ТТХ и возможные области эффективного применения перспективных КБЛА с информационно-измерительными и управляющими системами.

vpk-news.ru

Развитие авиации в Соединенных Штатах и других развитых странах базируется на двух основных принципиальных требованиях: обеспечение максимально возможного уровня безопасности (сохранения жизни) экипажей пилотируемых ЛА и приемлемый уровень стоимости КБЛА при требуемой экономической эффективности.

Но в США создание беспилотников всегда имело характер целенаправленного и организованного процесса дорогостоящих научно-исследовательских и проектных работ – как правило, по заказам военного ведомства. Основными направлениями поиска были концептуальные решения и принципиально новые технологии создания образцов беспилотной авиации.

В отличие от Соединенных Штатов в ведущих странах Европы – Великобритании, Германии, Франции, Швеции научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в данном направлении имеют менее выраженный приоритетный характер. К примеру, план развития БЛА в Германии на период до 2009 года содержал мероприятия по завершению модернизации применяемых разведывательных БЛА и принятие на вооружение новых аналогичных аппаратов, создание для военно-морских сил корабельных БЛА вертолетного типа. Параллельно велись ОКР по разведывательному беспилотнику с максимально достижимой продолжительностью полета.

В монографии представлены системотехнические и функционально-информационные концепции в области беспилотной авиации. Речь идет о взглядах на их применение как некой единой сети связи, управления и взаимодействия. Основными компонентами в ней являются разнообразные бортовые системы, пункты управления БЛА, средства оперативного обмена данными, высокопроизводительные линии связи с пунктами управления, каналы получения и обработки информации от внешних источников. Ключевые моменты успешной реализации именно такой концепции КБЛА: необходимое совершенство бортовых систем, достаточные помехозащищенность и производительность каналов обмена информацией между БЛА и пунктами управления, высокая степень автоматизации и компьютеризации пунктов управления, техническое обеспечение оператору возможности работать с несколькими аппаратами.

Авторы сочли необходимым включить в монографию некоторые сведения, касающиеся новых технологий в части развития БЛА, таких как барражирующие боеприпасы, линии связи, управление роем.

Книга рассчитана на научных сотрудников, аспирантов, инженеров и конструкторов, технологов, создающих современные образцы многофункциональных КБЛА с информационно-измерительными и управляющими системами, на профессорско-преподавательский состав, студентов и курсантов гражданских и военных вузов, занимающихся теоретическими изысканиями и моделированием по данной тематике.

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (810) за 3 декабря 2019 года