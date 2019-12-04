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Вестник Мордовии

Российские экипажи Т-72Б3 получат Т-72Б1МС "Белый орел". Правда, на время

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Российские танкисты, имеющие опыт эксплуатации Т-72Б3, получат в свое распоряжение Т-72Б1МС, известные также как "Белые орлы".

Опыт эксплуатации такой техники они приобретут в ходе учений "Ларос-2019", которые пройдут на территории Лаоса.

В настоящее время, по данным пресс-службы Восточного военного округа, военнослужащие уже отработали ведение поисковых действий, выполнили боевые стрельбы на минимальные и максимальные дальности.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В то же время на днях замечено прибытие в Лаос очередной партии танков Т-72Б1МС. На снимках запечатлен момент перевозки этой техники.

"Белые орлы" отличаются от обычных Т-72Б3. На них установлены панорамные прицелы командиров, смонтированы дистанционно-управляемые стабилизированные пулеметные установки, спутниковые навигационно-информационные модули, кондиционеры и вспомогательные энергоагрегаты. Ничего этого пока нет на российской модернизированной технике. Хочется надеяться, что знакомство с лаосскими танками российского производства сподвигнет наших военных поставить такое оборудование и на проходящие апгрейд "семьдесят вторые".

Лев Романов

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Страны
Лаос
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Продукция
Т-72
Т-72Б
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Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
04.12.2019 05:07
Вряд ли , денег пока нету .
-1
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