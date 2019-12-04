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Военное обозрение

"Прекращайте навязывать F-35": Минобороны Франции выступило против диктата США

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Источник изображения: topwar.ru

Категоричные заявления президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего с критикой нынешнего состояния Североатлантического альянса, спровоцировали бурную дискуссию, к которой стали подключаться высшие должностные лица Пятой республики.

Так, министр обороны Франции Флоренс Парли потребовала прекратить навязывать продукцию оборонки США, которые всё чаще прибегают к диктату.

Она подвергла критике практику Соединенных Штатов, в соответствии с которой они пытаются оказывать давление на своих союзников по НАТО, заставляя их приобретать в первую очередь американское оружие и технику. Как она пояснила, в уставе НАТО содержится статья 5, предусматривающая коллективную ответственность за взаимную защиту, а не "статья F-35", вводящая коллективное обязательство покупать военную продукцию у США.

Она также заявила, что страны не должны выбирать между НАТО и Европой, эти два образования должны дополнять друг друга. Парли отметила, что альянс не может обеспечить европейским государствам суверенитет, для его достижения необходимо прикладывать собственные усилия.

Сегодня Европа еще не имеет военных инструментов, которые могли бы обеспечить экономическую и политическую силу. НАТО никогда не будет инструментом нашего суверенитета. Это зависит от европейцев, которые должны сами построить свой собственный суверенитет

- пояснила министр.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Франция
Проекты
NATO
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