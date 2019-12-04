The National Interest (США): грозная российская "Тунгуска" стала малозаметной после модернизации

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска", оснащенный противовоздушными ракетами близкого радиуса действия, а также зенитной пушкой, получит тепловые и оптические сенсоры, которые позволят ему обнаруживать самолеты и беспилотники, не раскрывая своей позиции и не используя радиолокатор.

Грозный российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска" после модернизации станет малозаметным.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска", смонтированный на бронированном гусеничном самоходном шасси и оснащенный противовоздушными ракетами близкого радиуса действия, а также зенитной пушкой, получит тепловые и оптические сенсоры, которые позволят ему обнаруживать самолеты и беспилотники, не раскрывая своей позиции и не используя при этом лучи радиолокатора.

"Благодаря внедрению телевизионных и тепловизионных каналов с автоматом сопровождения целей, "Тунгуска - М1" получила возможность в любое время суток "видеть" и уничтожать противника в скрытом режиме, не обнаруживая себя", - подчеркивается в статье, опубликованной в "Российской газете".

Комплекс "2С6" - довольно необычная на вид боевая машина, которая поступила на вооружение Советской Армии еще в 1982 году. В ее башне расположена сдвоенная 30-миллиметровая пушка, а также восемь пусковых установок для ракет земля-воздух - по четыре с каждой стороны. Управляет этой 35-тонной машиной экипаж из четырех человек, и по шоссе она способна развить скорость до 65 километров (40 миль) в час.

Самая последняя версия 2С6М1 получила ракеты СА-19 (так в тексте - прим. перев.). "Две двуствольные автоматические пушки со скорострельностью до 5000 выстрелов в минуту способны поражать летящие цели на дистанциях от 200 до 4000 метров (от 19 до 4400 ярдов) и на высоте до 3000 метров (3300 ярдов)", - подчеркивается в "Российской газете".

"Имеются также 8 ракет для борьбы с разнообразными воздушными объектами на дальности от 200 до 10 000 метров и на высотах от 15 до 6000 метров".

"Считается, что эта зенитная самоходка по-прежнему является лучшей в мире. Все зарубежные попытки создать равноценную ей боевую машину закончились провалом", - резюмирует "Российская газета".

Это не совсем так. Примерным американским эквивалентом "Тунгуски" является комплекс M6 Bradly Linebacker, предназначенный для борьбы с пехотой противника. Этот комплекс сохранил свою 25-миллиметровую пушку, однако вместо противотанкового ракетного комплекса он получил противовоздушные ракеты "Стингер". В отличие от армии России, сухопутные силы США сократили количество своих мобильных противовоздушных комплексов, и установки Linebacker были сняты с вооружения.

В результате в распоряжении Сухопутных сил США остались единственные мобильные комплексы противовоздушной обороны - AN/TWQ-1. Этот комплекс смонтирован на автомобиле повышенной проходимости "Хамви" (Humvee) с башней в задней его части, на которой установлены 4 пусковые установки для ракет "Стингер", а также автоматическая пушка калибра.50. Получается, что по своему вооружению этот комплекс уступает "Тунгуске". Но более важно то, что Avenger не является бронированной боевой машиной. "Тунгуска" тоже не имеет серьезного бронирования, однако она обладает достаточной защитой и мобильностью для того, чтобы не отставать от механизированных подразделений на поле боя.

В настоящее время руководство Сухопутных сил США рассматривает вопрос о возможности возвращения в строй комплексов Linebacker. Не исключено, что его версия в XXI веке получит такие экзотические виды вооружений как лазер, поскольку несколько стран уже ведут работы по созданию такого рода комплексов для борьбы с дронами.

"Тунгуска", а также родственный ей зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" приковывают к себе повышенное внимания после шумихи, связанной с проведенной в сентябре под руководством Ирана атаки на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Это завод получил значительные повреждения в результате одновременной атаки с участием по меньшей мере 18 низколетящих беспилотников и крылатых ракет. Ни один из этих объектов не был перехвачен шестью батальонами комплексов "Патриот" американского производства, который оптимизирован для борьбы с баллистическими ракетами и пилотируемыми летательными аппаратами. Это привело к спекуляциям по поводу того, что такие гибридные системы как "Тунгуска", оснащенные противовоздушными ракетами близкого радиуса действий и пушками, судя по всему, способны обеспечить лучшую защиту против низколетящих дронов.

С другой стороны, появилась информация о том, что комплексы "Панцирь" не особенно хорошо показали себя в борьбе против атак сирийских повстанцев с использованием беспилотников. Россия, возможно, имеет фору в области мобильных зенитных установок, однако именно дроны пока еще имеют возможность смеяться последними.

Майкл Пек - постоянный автор журнала "Нэшнл интерест".

Майкл Пек (Michael Peck)