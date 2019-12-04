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Военное обозрение

Разбился очередной американский истребитель F-16

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Источник изображения: topwar.ru

Американский истребитель F-16 Fighting Falcon разбился около авиабазы Кунсан, Южная Корея, примерно в 15:30. Самолет приближался к взлетно-посадочной полосе, намереваясь выполнить “обычную посадку”, когда пилот был вынужден катапультироваться по причинам, которые еще не были озвучены. Летчик приземлился недалеко от базы, получив незначительные травмы, и был доставлен в медицинское учреждение.

Командир дислоцированного здесь 8-го истребительного авиакрыла "Волчья стая" приостановил все военные и гражданские полеты для обеспечения безопасности людей и имущества. База расположена в семи милях к западу от города Кунсан, на западном побережье полуострова, недалеко от устья реки Кум. 8-е истребительное крыло является основным подразделением данного военного объекта. На его вооружении состоят F-16CM и F-16DM, сведенные в две эскадрильи.

Обозначенный инцидент является последним в серии аварий, связанных с американскими F-16 по всему миру: одна из машин разбилась во время вечернего тренировочного полета 8 октября. Пилот успешно катапультировался до столкновения с землей. В начале октября еще один F-16 потерпел крушение в Германии, летчик выжил. 17 мая еще один пилот успешно катапультировался со своего F-16, прежде чем он врезался в большое складское здание в Калифорнии.

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Страны
Германия
США
Южная Корея
Продукция
F-16
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